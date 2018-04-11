Университетские театры со всего мира съедутся в Россию

В Москве пройдет XII Всемирный конгресс Международной ассоциации университетских театров (AITU-IUTA) и Международный московский фестиваль университетских и молодежных театров.

С 20 по 24 августа в столице России покажут свои лучшие спектакли университетские и молодежные коллективы из разных стран. Об этом объявил организатор Конгресса в России «Московский Открытый Студенческий театр» — театр МОСТ. Президент-основатель AITU-IUTA Робер Жерме (Королевский университет г. Льеж, Бельгия) прислал видеообращение, в котором поприветствовал куратора театр МОСТ и российских поклонников сцены

— Есть немало свидетельств того, что при создании университетов в средние века в них практически сразу появлялись театры. Причина тому — природа театра как искусства, которое собирает людей, чтобы «говорить с ними» о людях, — отметил президент-основатель AITU-IUTA Робер Жерме. — На учредительном конгрессе Международная ассоциация определила специфику театра в университете как инструмент обучения и исследований и как искусство выступления перед публикой. Благодаря Конгрессу мы открываем и признаем существование огромного разнообразия мировых театральных школ». По словам Жерме, «проведение XII Всемирного конгресса в Москве — это отличная возможность засвидетельствовать жизнеспособность театрального искусства в академической среде как движущую силу мирового театра». «С нетерпением жду встречи», — добавил он.

Директор театра МОСТ Ирина Большакова является первооткрывателем иных берегов в мире университетских театров России. Будучи директором Студенческого театра МГУ, она впервые организовала Международный фестиваль студенческих (или, как тогда называли, «любительских») театров в 1990 году. На этом первом театральном форуме она познакомилась с Робером Жерме — руководителем театра Королевского университета г. Льеж (Бельгия). В это же время родилась идея создать Международную ассоциацию студенческих и университетских театров, которую поддержал и театральный критик Видмантас Силюнас.

Ирина Большакова и Робер Жерме 90-е годы

В 2009 году театр МОСТ (бывший Студенческий театр МГУ) под руководством Ирины Большаковой вошел в состав AITU-IUTA. В 2016 году на Генеральной ассамблее AITU-IUTA в Колумбии МОСТ выдвинул Москву в качестве места проведения Конгресса 2018 года и стал победителем среди нескольких претендентов.

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Международный московский фестиваль университетских и молодежных театров пройдет на сценах ведущих столичных площадок: в театре МОСТ, в театральных центрах «Вишневый сад», «На Страстном», в парках Москвы. Научная программа из семинаров, мастер-классов, выставок будет показана в стенах НИТУ МИСиС.

Театр МОСТ совместно с Благотворительным фондом развития Студенческого театра МГУ и НИТУ МИСиС проводит Конгресс в Москве при содействии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото предоставлено организаторами