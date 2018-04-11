Ещё
Москва онлайн покажет спектакль «Геликон-оперы» в рамках проекта «Золотая маска» в городе"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москва онлайн покажет спектакль «Геликон-оперы» в рамках проекта «Золотая маска» в городе" 

Москва24 54 минуты назад
Фото: Москва24
12 апреля в атриуме культурно-делового комплекса «Большевик» Московский театр «Геликон-опера» представит театрализованную музыкальную программу с фрагментами пьесы «Семь смертных грехов». Постановка сочетает в себе элементы оперы и балета. В основе лежат работы композитора Курта Вайля, драматурга и поэта Бертольта Брехта. Посмотреть спектакль смогут все желающие, так как показ проходит в рамках проекта «Золотая маска» в городе".
12 апреля в 17:00 смотрите на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Москва24: последние новости
"Норвежские читки", итальянские кинодебюты и Гоголь. Главные события выходных Открытие хоровой программы XVII Московского пасхального фестиваля Мобильные звонницы, песочное шоу и декупаж. Парки Москвы подготовились к Пасхе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром43
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»6
Женщина оторвала себе нос в прямом эфире20
Самые красивые итальянки в истории кино9
9 сериалов, которые нельзя пропустить2
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение