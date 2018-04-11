Москва онлайн покажет спектакль «Геликон-оперы» в рамках проекта «Золотая маска» в городе"

12 апреля в атриуме культурно-делового комплекса «Большевик» Московский театр «Геликон-опера» представит театрализованную музыкальную программу с фрагментами пьесы «Семь смертных грехов». Постановка сочетает в себе элементы оперы и балета. В основе лежат работы композитора Курта Вайля , драматурга и поэта Бертольта Брехта . Посмотреть спектакль смогут все желающие, так как показ проходит в рамках проекта «Золотая маска» в городе".

12 апреля в 17:00 смотрите на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.