Пускепалис Сергей Витауто

Дата рождения: 15 апреля 1966 года

Место рождения: Курск

Знак Зодиака: Овен

Сергей появился на свет у папы — литовца и мамы — болгарки. Из-за геологической профессии отца семья некоторое время жила на Чукотке, затем перебралась в Саратов. Целеустремленный мальчик везде находил для себя интересные занятия, много читал, хорошо учился и мечтал стать военным летчиком. Окончив школу, юноша выбрал для дальнейшего обучения Саратовское театральное училище. Курс актеров тогда набирал мастер Юрий Киселёв . Получив в 1985 году диплом актера, Пускепалис пошел отдавать долг родине — служить в рядах Военно-морского флота. Вернувшись через три года домой, сразу был приглашен в труппу Саратовского ТЮЗа, которым в то время руководил его учитель. Юрий Киселёв знал, кото берет под крыло. Пускепалис мгновенно стал ведущим актером театра, подняв на новый уровень весь его репертуар. Через несколько лет актер получил почетное звание Заслуженного артиста РФ.

В конце 90-х годов Сергей отправляется в Москву и поступает на режиссерский факультет ГИТИСа, в мастерскую Петра Фоменко . Собственно это обстоятельство приносит в жизнь Пускепалиса новые интересные проекты, связи и роли в кино. С этого момента его приглашают в качестве режиссера театры разных регионов страны от Саратова до Камчатки. Его постановки также появляются на престижных московских площадках, таких как «Современник», «Табакерка» и «Мастерская Петра Фоменко».

Первую роль в кино Сергей Пускепалис сыграл уже в зрелом возрасте. Когда его пригласили сыграть в «Прогулке», артисту было уже 37 лет. Однако, с 2003 года, с момента своего дебюта по сегодняшний день Сергей успел сняться более чем в тридцати картинах и сериалах. Ключевыми лентами, принесшими актеру широкую популярность, стали «Простые вещи» (2007 г.) и нашумевшая история «Как я провёл этим летом» (2010 г.). За обе Пускепалис получил несколько престижных наград. В 2015 году он дебютировал в кино в качестве режиссера, сняв «Клинч».

Личная жизнь Сергея Пускепалиса

Несмотря на то, что в последние годы артист большую часть времени работает в Москве, его семья проживает в городе Железноводск. Сын Глеб (1992 г.) от брака с актрисой Эльвирой Данилиной тоже окончил ГИТИС. Переезжать окончательно в столицу Пускепалис не хочет, считая этот город неоправданно суетливым и очень дорогим.

Театральные работы

Актёр

Саратовский театр юного зрителя имени Ю. П. Киселёва

Режиссёр

Самарский театр «Понедельник»

Саратовский театр юного зрителя имени Ю. П. Киселёва

Мастерская Петра Фоменко

Камчатский театр драмы и комедии

Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима

Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова

Омский государственный драматический «Пятый театр»

Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина

Московский театр «Современник»

Фильмография актерских работ

2003 — Прогулка

2006 — Простые вещи

2009 — Скоро весна

2010 — Аптекарь

2010 — Как я провёл этим летом

2010 — Попытка Веры

2010 — Грозное время

2011 — Сибирь. Монамур

2011 — Мой парень — ангел

2011 — Защита свидетелей

2011 — И не было лучше брата

2012 — Метро

2012 — Жизнь и судьба

2012 — Некуда спешить

2012 — Развод

2013 — Крик совы

2013 — Люби меня / Sev beni

2013 — Восьмёрка

2013 — Новая жизнь

2014 — Чёрное море / Black Sea (Великобритания)

2014 — Крёстный

2014 — 9 дней и одно утро

2015 — А у нас во дворе…

2015 — Битва за Севастополь

2016 — Ледокол

2016 — София

2016 — Частица вселенной

2017 — Доктор Анна

2017 — Золотая орда

2017 — Карп отмороженный

2017 — Жёлтый глаз тигра

2017 — Большие деньги (Фальшивомонетчики)

2017 — Хождение по мукам

2017 — Ёлки новые

2017 — Оперетта капитана Крутова

2017 — Операция «Мухаббат»

2018 — Со дна вершины

Режиссёр

2015 — Клинч

Озвучивание

2006 — Снегурочка — Лель, пастух

2007 — Собачья дверца

2011 — Сказка про ёлочку

2012 — Написано Сергеем Довлатовым — текст от первого лица

2013 — Смелая мама (альманах «Зелёное яблоко») — читает текст