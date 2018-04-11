В Зеленограде выбрали лучшего специалиста по работе с детьми

Окружной этап конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по работе с семьёй и детьми ЗелАО -2018» прошел 6 апреля в библиотеке 14-го микрорайона. В этом году конкурс был посвящен объявленному в России Году театра, и творческое состязание специалистов организаций поддержки семьи и детства Зеленограда проходило в рамках театральной тематики. Конкурсанты выступили с самопрезентацией «Вся жизнь игра, а люди в ней актёры», поучаствовали в деловой игре «Кейс-study», представили рекламные ролики «Репертуар профессий», а группы поддержки соревновались в конкурсе «Шум за сценой».

При подведении итогов, члены конкурсного жюри отметили, что участники выступили на высоком профессиональном уровне и отлично справились со всеми этапами конкурса. Победителем была объявлена Жанна Глушач, психолог ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Крюково».