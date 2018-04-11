XXVI международный фестиваль балета БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС пройдет на сцене Большого Театра

Москва, 11 апреля 2018 г. 5 и 6 июня в Москве на Исторической сцене Большого Театра России, при поддержке Министерства культуры РФ , в 26-й раз пройдет международный балетный фестиваль БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС. Зрителей ждут самые яркие работы в области танца со всего мира, среди которых есть как мировые шедевры, так и создания минувшего года.

Среди номинантов Бенуа де ла Данс-2018 и приглашённых для участия в фестивале — звёзды 22–х ведущих балетных компаний мира:

Большого театра России

Мариинского театра

Австралийского балета

Английского национального балета

Балета Венгерской государственной оперы

Балета Михайловского театра

Балета Парижской национальной Оперы

Балета Римской Оперы

Балета Сан-Франциско

Берлинского государственного балета

Вашингтонского балета

Гамбургского балета

Казанского театра оперы и балета

Корейского национального балета

Королевского балета Великобритании

Королевского балета Фландрии

Национального балета Канады

Национального балета Нидерландов

Нидерландского театра танца

Балета Виктора Ульяте

Компании Деборы Колкер

Компании «Истмен» Сиди Ларби Шеркауи.

Вечером 5 июня пройдет гала-концерт звёзд балета — номинантов Приза 2018 года и награждение победителей. В этом году участниками церемонии награждения станут такие знаменитости балетного мира, как Наталия Макарова , Сильви Гиллем, Тамара Рохо и другие.

Подзаголовок вечера 6 июня — «ПЕТИПА ПОСВЯЩАЕТСЯ! КЛАССИКА ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ ХОРЕОГРАФОВ». Публику ожидает гала-концерт звёзд балета — лауреатов Приза разных лет. Будут показаны как классические фрагменты из балетов Петипа, так и уже существующие нео-классические версии. А также несколько номеров на сюжеты Петипа, созданные специально для этого гала.

ВНИМАНИЕ! 19 апреля в конференц-зале Большого Театра России состоится пресс-конференция, посвященная проведению 26-го международного балетного фестиваля БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС — 2018. Начало в 14:00 Аккредитоваться на пресс-конференцию можно по e-mail: rusculturepr@gmail.com или +7 (916) 435-87-31 Информация о Призе:

Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз «Benois de la Danse» учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на сцене Большого театра России.

С первого дня существования Программы её художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и Организатор Программы — общественная некоммерческая организация «Центр Бенуа». Автор статуэтки Приза — известный скульптор Игорь Устинов , представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, — выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, — в 1992 году, — ЮНЕСКО приняла этот Проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры».

В 2002 г. году Министерство Культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу «Культурное наследие России».

В 2009 проект «Бенуа де ла Данс» получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как Программа международного значения.

За 26 года своего существования Приз «Бенуа де ла Данс» вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлёвском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

С 2002 годе Проект, расширившийся до рамок Фестиваля мирового балета, снова вернулся на сцену Большого театра России.

Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передаётся в виде персональной материальной помощи наиболее нуждающимся ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.

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