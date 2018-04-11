Акция «Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах столицы 

Акция «Тотальный диктант» пройдет на четырех московских вокзалах 14 апреля, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
"Диктант можно будет написать на Курском, Казанском, Ярославском, Рижском вокзалах в Москве", — говорится в сообщении.
Кроме того, акцию проведут на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге и на вокзале Ростов-Главный в Ростове-на-Дону.
Написать диктант можно будет в залах повышенной комфортности с 14:00 до 15:30 по московскому времени. Текст прочитают актеры театра и кино, рассказали представители МЖД.
Предполагается, что на вокзалах в «Тотальном диктанте» поучаствуют около тысячи человек.
"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Каждый сможет бесплатно проверить свое знание русского языка. Идея проводить мероприятия родилась в 2004 году в студенческом клубе «Глум-клуб» Новосибирского государственного университета.
В Москве и области будет организовано более 500 площадок, где можно будет принять участие в акции.
Ранее были названы имена известных чтецов, принимающих участие в акции. Телеведущий Михаил Шац будет диктовать в Красноярске, поэтесса Ирина Астахова присоединится к акции в Иркутске, Виктор Щетков из «Студии Союз» приедет в Тюмень, а актер Виктор Сухоруков прочитает текст в Таллине.