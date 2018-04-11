Артист балета Геннадий Ледях спит на иголках

Каждый новый день бывший солист Большого театра, балетмейстер Геннадий Ледях начинает с контрастного душа и гимнастики. На днях заслуженному москвичу исполнилось 90.

Он до сих пор подтянут и любит хорошую шутку. Иногда здоровье пошаливает — возраст напоминает о себе, — но ничего серьезного. То не спится в непогоду, то гемоглобин скачет. Но болячки быстро отступают.

— По утрам у меня гимнастика и душ контрастный, а по вечерам — лежу на иголках, — делится секретами долголетия заслуженный артист РСФСР Геннадий Ледях. — Такие, знаете, массажеры есть с иголочками. Один под голову кладу, второй под поясницу и сплю.

Но секрет долголетия, видимо, не только в этом. Дома бывшему солисту Большого не сидится. Говорит, в четырех стенах ему тесно.

— Как-то болезненно себя чувствую дома у телевизора, — говорит 90-летний артист. — Мне нужна активность.

И сейчас он исправно ходит на работу. В Школу классического танца, которую сам же создал в 90-х. Занимается с детьми, ставит балет, организует концерты.