ТАСС подготовил спецпроект к премьере «Му-му» Дмитрия Крымова в Театре Наций

ТАСС подготовил специальный проект «Тургенев без бороды», приуроченный к премьере спектакля Дмитрия Крымова «Му-му» в Театре Наций 12 апреля. Постановка является первым опытом работы Крымова на сцене Театра Наций. Комедия дель арте «Му-му» выходит в год 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева, но, по словам режиссера, новый спектакль не приурочен к этой дате. «Юбилей в наших условиях — это почти всегда что-то не очень человеческое, торжественно-пафосное. Я же, наоборот, хотел бы с Тургенева бороду снять», — говорит Крымов.

Спецпроект рассказывает среди прочего о том, почему для выражения своих мыслей Крымов выбрал именно тургеневский материал, как режиссер видит свою цель до начала работы, как достигает ее в процессе репетиций и какой реакции ждет от зрителей. «Тургенев без бороды» также затрагивает любопытную перекличку времен, которая была обнаружена уже во время работы над спецпроектом: это неожиданное пересечение объединяет Дмитрия Крымова, его отца — выдающегося театрального режиссера Анатолия Эфроса , художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова и саму комедию дель арте «Му-му».

Государственный театр наций — драматический театр, расположенный в Москве. Создан в 1987 году как Государственный театр Дружбы народов, современное название носит с 1992 года. С декабря 2006 года художественным руководителем театра является Народный артист России Евгений Миронов. Дмитрий Крымов — российский театральный художник, сценограф и режиссер, обладатель престижных театральных наград, в том числе «Хрустальной Турандот» за режиссуру спектакля «Демон. Вид сверху» по мотивам поэмы М. Ю. Лермонтова в 2007 году. Руководит собственной творческой лабораторией в театре «Школа драматического искусства».