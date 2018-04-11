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«Клуб любителей театра» школы №1945 подвёл итоги года
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«Клуб любителей театра» школы №1945 подвёл итоги года 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Бутовская школа №1945 никогда не была чуждой искусству. В том числе искусству театральному — здесь есть свой «Клуб любителей театра». Чем же запомнился ему нынешний театральный сезон?
А запомнился он местным театралам просмотром четырёх спектаклей. Ученики 11-«Б» класса (гуманитарный профиль) и ребята из 6-«Б» посмотрели их вместе с учителем русского языка и литературы Ольгой Пивкиной.
Бутовские поклонники сцены посетили «Театр у Никитских ворот», а также театр «ET CETERA» и РАМТ. Среди увиденных пьес — драма по повести Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна», спектакль по произведению Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и пьеса Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо».
По мнению наших театралов, все эти пьесы требуют сопричастности действию и сопереживания. Вопросы, поставленные перед в них перед зрителем, не имеют однозначных ответов, а нравственные уроки помогают жить. «Клуб любителей театра» рекомендует всем по возможности посмотреть все эти спектакли.
«Итак, мы заканчиваем театральный сезон этого учебного года, но не прощаемся с Театром! Будем рады новым членам школьного «Клуба любителей театра»!» — этой записью, размещённой на школьном сайте, клуб завершил театральный сезон.
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