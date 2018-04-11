В Курске стартовал фестиваль студенческих театров 

Первые участники показали оригинальный спектакль для юных зрителей «Как Кощей жениться решил»
11 апреля во Дворце молодежи стартовал фестиваль студенческих театров, посвященный памяти М. С. Щепкина. «ТЮЗ „Маска“ представил жюри спектакль „Как Кощей жениться решил“. Артисты показали сказочных героев в непривычных обстоятельствах.
Оценивали мастерство студентов: Денис Дощечкин — актер высшей категории, член Союза театральных деятелей России, режиссер-постановщик города Курска;
Наталья Комардина-Дощечкина — актриса высшей категории Курского драматического театра им. А. С. Пушкина, член Союза театральных деятелей России;
Галина Азиатцева — лауреат Всероссийских конкурсов, артистка Курской областной государственной филармонии, сценарист, режиссер;
Александр Усов — режиссер театрализованных представлений, член Союза театральных деятелей России, заместитель директора центра досуга „Родина;
Юлия Гончарова — заместитель директора ОБУ „Областной Дворец Молодежи“.