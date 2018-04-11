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В Курске стартовал фестиваль студенческих театров
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В Курске стартовал фестиваль студенческих театров 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Первые участники показали оригинальный спектакль для юных зрителей «Как Кощей жениться решил»​
11 апреля во Дворце молодежи стартовал фестиваль студенческих театров, посвященный памяти М. С. Щепкина. «ТЮЗ „Маска“ представил жюри спектакль „Как Кощей жениться решил“. Артисты показали сказочных героев в непривычных обстоятельствах.
Оценивали мастерство студентов: Денис Дощечкин — актер высшей категории, член Союза театральных деятелей России, режиссер-постановщик города Курска;
Наталья Комардина-Дощечкина — актриса высшей категории Курского драматического театра им. А. С. Пушкина, член Союза театральных деятелей России;
Галина Азиатцева — лауреат Всероссийских конкурсов, артистка Курской областной государственной филармонии, сценарист, режиссер;
Александр Усов — режиссер театрализованных представлений, член Союза театральных деятелей России, заместитель директора центра досуга „Родина;
Юлия Гончарова — заместитель директора ОБУ „Областной Дворец Молодежи“.
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