В Курске стартовал фестиваль студенческих театров

Первые участники показали оригинальный спектакль для юных зрителей «Как Кощей жениться решил»​

11 апреля во Дворце молодежи стартовал фестиваль студенческих театров, посвященный памяти М. С. Щепкина. «ТЮЗ „Маска“ представил жюри спектакль „Как Кощей жениться решил“. Артисты показали сказочных героев в непривычных обстоятельствах.

Оценивали мастерство студентов: Денис Дощечкин — актер высшей категории, член Союза театральных деятелей России, режиссер-постановщик города Курска;

Наталья Комардина-Дощечкина — актриса высшей категории Курского драматического театра им. А. С. Пушкина, член Союза театральных деятелей России;

Галина Азиатцева — лауреат Всероссийских конкурсов, артистка Курской областной государственной филармонии, сценарист, режиссер;