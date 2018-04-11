Театры и филармонии исключены из независимой оценки качества оказания услуг

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. Федеральные театры, филармонии, библиотеки, реставрационные организации и другие учреждения культуры исключены из независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, сообщает в среду пресс-служба Министерства культуры РФ

"В Администрацию президента РФ , Минкультуры России поступало множество обращении, в частности, от представителей театрального сообщества, Союза театральных деятелей с просьбой исключить те или иные учреждения из независимой оценки качества услуг. Профессиональным сообществом была представлена аргументированная позиция о необходимости включения театров, филармоний и цирков в перечень организаций культуры, в отношении которых не должна осуществляться независимая оценка качества условий оказания ими услуг в сфере культуры", — сказал статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский

По словам замминистра, зритель оценивает работу театров, исходя из впечатления об увиденном спектакле. «На практике получается, что на мнение зрителя об оказанных „услугах“, в первую очередь, влияет субъективная оценка увиденного спектакля, представления, филармонического концерта. Или по итогам независимой оценки качества получается, что Большой, Малый театры и РАМТ получают разные оценки транспортной доступности, хотя все они находятся на одной Театральной площади», — отметил он.

Журавский добавил, что в настоящее время, согласно действующему законодательству, независимая оценка качества не проводится в отношении создания, исполнения и интерпретации произведений литературы и искусства.

В перечень организаций культуры, в отношении которых не проводится независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры, вошли 68 организаций.