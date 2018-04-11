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Театральный фестиваль «Эхо Турандот» организуют в Троицке
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Театральный фестиваль «Эхо Турандот» организуют в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 52 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Троицкого Центра культуры и творчества 25 апреля проведут театральный фестиваль «Эхо Турандот».
— Этот праздник в стенах нашего учреждения проходит уже несколько лет подряд. На данный момент заявку на участие в конкурсе подали около пяти коллективов из городского округа. Каждый театральный кружок выступит с номером, продолжительность которого не будет превышать 15 минут, — прокомментировали сотрудники Троицкого Центра культуры и творчества.
В конце мероприятия экспертное жюри выберет команду-победителя и вручит ее представителям памятный приз и подарки.
Начало фестиваля запланировано на 15:00.
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