Театральный фестиваль «Эхо Турандот» организуют в Троицке

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Сотрудники Троицкого Центра культуры и творчества 25 апреля проведут театральный фестиваль «Эхо Турандот».

— Этот праздник в стенах нашего учреждения проходит уже несколько лет подряд. На данный момент заявку на участие в конкурсе подали около пяти коллективов из городского округа. Каждый театральный кружок выступит с номером, продолжительность которого не будет превышать 15 минут, — прокомментировали сотрудники Троицкого Центра культуры и творчества.

В конце мероприятия экспертное жюри выберет команду-победителя и вручит ее представителям памятный приз и подарки.

Начало фестиваля запланировано на 15:00.