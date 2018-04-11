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Мастер-класс по актерскому мастерству провели на шоссе Энтузиастов
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Мастер-класс по актерскому мастерству провели на шоссе Энтузиастов 

Управа района Лефортово 40 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 119 на шоссе Энтузиастов прошел мастер-класс по актерскому мастерству от режиссера и педагога Анжея Перевалова. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.
— Участникам мастер-класса рассказали о том, как сделать шаг навстречу мечте, преодолеть свой страх перед сценой и зрителями, научиться надевать маски, оставаясь при этом собой, — сообщила Глухова.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20. Мероприятия для жителей района Лефортово проводят в учреждении на регулярной основе. (вт)
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