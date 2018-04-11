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Школьники из Черемушек стали лауреатами фестиваля детского творчества
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Школьники из Черемушек стали лауреатами фестиваля детского творчества 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
В Москве прошел ежегодный фестиваль детского творчества Центрального дома Российской армии Министерства обороны России «Мир глазами детей». Активное участие в фестивале принял творческий коллектив кадетского ансамбля «В мире танца» из школы № 2115 под руководством педагога Анны Евгеньевны Синолициной.
Ребята выступали в номинации «Кадеты. Хореография» и представили на суд жюри два танца «Кадетский вальс» и «Полька». По итогам первого конкурсного дня ребята стали лауреатами второй степени в своей номинации и удостоились чести принимать участие в гала-концерте с танцем «Кадетский вальс» на сцене Преображенского полка.
«Поздравляем участников коллектива «В мире танца» и их руководителя с победой! Молодцы! Желаем дальнейших творческих успехов!», — добавляет пресс-служба школы Черемушек.
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