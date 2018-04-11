Алексей Панин нашел способ извлечь пользу из своих обнажений

Актер Алексей Панин любит оголяться, причем делать это он предпочитает на публике. Пока его ругают в Инстаграме, понимание он нашел в театре. Кажется, так мужчина сможет и выгоду извлечь, и вознести свой нудизм на новый творческий уровень.

Актёр часто шокирует общественность своей любовью к раздеванию. Но он видит в своем увлечении не наклонность, а какой-то глубокий смысл. Так, именно Панин был выбран для роли в новом экспериментальном спектакле по пьесе Жана Жене «Смертник». Видно, что Алексей очень воодушевлен постановкой, он часто делится в Инстаграме процессом подготовки к роли. После одной из репетиций он опять опубликовал обнаженную фотографию.

Предвкушая очередные критические комментарии, Панин пошел на опережение и сказал: «Жаль, что половина нашего общества даже не поймёт, о чём написал гений мировой литературы. Россия…» Интернет-пользователи постарались спокойнее отнестись к такой творческой личности. «Нравится человеку оголяться — его право…» «То, что Алексей участвует в таких смелых постановках, лишь говорит о том, что он исповедует то, что проповедует. А именно свободу» «Эх Леха, Леха! Тебя не поменять»

Постановщиком пьесы стал ученик Романа Виктюка Тарас Калядов. Речь в спектакле пойдет о любовнике Жана Жене. Труды Жене были провокационными для своего времени и нередко затрагивали тему нетрадиционной любви. В настоящее время возможны новое прочтение и свежий взгляд на пьесу, но участие Панина уже означает скандальность спектакля.

Недавно артист выложил в личном микроблоге видеоролик с купанием в Черном море. Однако подписчики мужчины, не увидев на нем плавок, просто набросились на него с гневными комментариями за то, что все происходило на глазах его дочки.