Комиксы издательства «Бумкнига» поставят в театре

На фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» с 22 по 26 апреля покажут спектакли, основанные на комиксах петербургского издательства «Бумкнига». Постановки подготовила режиссерская лаборатория «Театр. Ком», специализирующаяся на адаптации графических романов.

Во вторник, 24 апреля, премьера эскиза спектакля «Мария и Я» режиссера Иван Куркина на основе одноименного комикса Марии и Мигеля Гаярдо. Позже в этот же день на сцене театра «Зазеркалье» покажут постановку «Ариоль» Павла Зорина по роману Эмманюэль Гибер и Марка Бутавана

В среду также запланировано две премьеры: постановка Илья Мощицкого «Голиаф» по комиксу Тома Голда и работе «Я — слон» режиссера Юлии Каландаришвили по книге Владимира Рудака и Лены Ужиновой.

Также на фестивале пройдут мастер-классы для детей и подростков, лекция об искусстве комикса и творческие встречи. В магазине «Подписные издания» в среду, а в Дом актера в четверг на автограф-сессию приедет Том Голд, автор остроумных рисунков для The Guardian

22 апреля о создании комикса «Ариоль — березовый король» расскажет Екатерина Яковлева , дизайнер издательства «Бумкнига». Позже в этот же день мастер-класс «Одностраничный комикс» проведет Юлия Никитина, иллюстратор и автор комиксов «Полуночная земля», «Путешествия чародея» и «Книга тела».