Ещё
Екатерина Андреева восхитилась сексуальностью «Спартака»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатерина Андреева восхитилась сексуальностью «Спартака» 

Russianshowbiz.info 55 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Екатерина Андреева рассказала читателям Инстаграма о том, как прошел юбилей балета "Спартак" в Большом театре.
Андреева отметила, что женщина, сказавшая давно крылатую фразу «В Советском Союзе секса нет», скорее всего, просто не видела балет «Спартак», ведь в нем эротизм просто перетекал через сцену. Телеведущая считает, что у балета возраста нет, ведь все гениальное всегда будет современным.
Екатерина спросила у хореографа Юрия Григоровича, знает ли он, что многие идеи из его балетов используют другие мастера. Григорович ответил: А пусть, Катюша, берут. Главное, что не наоборот". Андреева выразила свой восторг работой Григоровича и всех танцовщиков, работавших над «Спартаком».
На юбилее хореограф попросил не снимать балет, который уже полвека пользуется огромной популярностью, из репертуара Большого. «Его никто и не собирается снимать. Вот мне интересно, кто бы мог быть таким недальновидным?» — удивилась телеведущая и заметила, что более «молодым» произведениям еще предстоит пройти испытание вечностью, в то время, как «Спартак» доказал свою незаменимость и гениальность.
Russianshowbiz.info: последние новости
Садальский раскритиковал министерство культуры Киргизии Что посмотреть в апреле 2018. Новинки кино Ферги вернулась на сцену после провала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром99
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина60
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»9
Самые красивые итальянки в истории кино9
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову13
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение