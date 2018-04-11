Екатерина Андреева восхитилась сексуальностью «Спартака»

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала читателям Инстаграма о том, как прошел юбилей балета "Спартак" в Большом театре.

Андреева отметила, что женщина, сказавшая давно крылатую фразу «В Советском Союзе секса нет», скорее всего, просто не видела балет «Спартак», ведь в нем эротизм просто перетекал через сцену. Телеведущая считает, что у балета возраста нет, ведь все гениальное всегда будет современным.

Екатерина спросила у хореографа Юрия Григоровича , знает ли он, что многие идеи из его балетов используют другие мастера. Григорович ответил: А пусть, Катюша, берут. Главное, что не наоборот". Андреева выразила свой восторг работой Григоровича и всех танцовщиков, работавших над «Спартаком».

На юбилее хореограф попросил не снимать балет, который уже полвека пользуется огромной популярностью, из репертуара Большого. «Его никто и не собирается снимать. Вот мне интересно, кто бы мог быть таким недальновидным?» — удивилась телеведущая и заметила, что более «молодым» произведениям еще предстоит пройти испытание вечностью, в то время, как «Спартак» доказал свою незаменимость и гениальность.