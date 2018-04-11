Спектакль «Фантазеры» бесплатно покажут в Митине 

В Культурном центре «Митино» в пятницу, 13 апреля, состоится бесплатный показ спектакля «Фантазеры». Постановка подготовлена юными актерами театра-студии «Дверь» под руководством Екатерины Мироновой. Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина.
— Этот спектакль поставлен по сценарию Екатерины Мироновой, — отметила Светлана Мухрина. — В постановке затрагивается извечная тема различия мира взрослых и детей. Сюжет спектакля определяют дети, которые показывают взрослым, то, что они не всегда в состоянии увидеть в себе. Мальчишки и девчонки, живущие в мире фантазий, разыгрывают в жизни спектакль под названием «Мечты». Беззаботность и непосредственность персонажей заставит вас перенестись в мир фантазий и детства.
Постановку можно будет увидеть по адресу: ул. Митинская, д. 31, корп. 1. Начало в 19.00. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+. (ср)