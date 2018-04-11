Владимир Путин наградил молодых деятелей культуры

«Вы представляете разные поколения деятелей искусства, в разные эпохи начинали свой творческий путь. Но все вы одинаково тонко чувствуете нерв времени, понимаете, что действительно полезно, что важно для людей, и пробуждаете в них желание созидать, обретать новые знания, чувства, высокие чувства. И конечно, всех вас объединяет верность отечественной культуре, ее великая гуманитарная миссия, ее значимость для сбережения России, нашего народа. Вы служите культуре беззаветно и честно, и ваши блестящие достижения добавили ей очень много самобытных, ярких граней и страниц», — сказал Владимир Путин

Лауреатами за 2017 год стали шестеро. Премии для молодых деятелей культуры были присуждены мультипликатору Дине Великовской , начальнику отдела музейной деятельности музея-заповедника «Дивногорье» Софье Кондратьевой , солисту Большого театра Денису Родькину . Лауреатами премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали худрук Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер , композитор Алексей Рыбников и директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимир Чикишев . В работах Великовской живет мир любви и традиционных ценностей, и потому они востребованы и взрослыми, и детьми, заметил Путин. Теме воспитания сопричастности судьбе России — «нашей большой, общей семьи» — посвящена работа Кондратьевой, сказал президент. Отметил он и вклад Родькина в сохранение и приумножение национального наследия — уже в сфере хореографии: «Солист прославленного Большого театра России, он по праву входит в число лидеров нового поколения артистов балета. Его таланту и мастерству подвластны и классический, и современный танец. И эта виртуозная универсальность — еще одно подтверждение высочайшего уровня русской балетной школы, непреходящей ценности ее традиций, признанных во всем мире».

"Если бы не поддержка государства, то российское анимационное кино, авторское кино не могло бы существовать, а ведь это уникальное явление… Столько поколений людей выросло на этом кино, и мы ведь разговариваем все фразами из анимационного кино, это какие-то коды, которые делают нас особенными. И если бы не эта поддержка, то ничего бы этого не сохранилось", — сказала Великовская. Эти слова о «нашем коде, который делает нас особенными», президент прокомментировал в конце церемонии. «Этот код складывается из поколения в поколение, и каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным. Вы вносите в это огромный вклад», — сказал он.

Кондратьева пригласила Путина в музей-заповедник «Дивногорье». «А вы сами в эти пещеры забираетесь?» — спросил президент. «Конечно, — ответила лауреат. — Везде». «Не страшно?» — поинтересовался глава государства. «Ты идешь с мастерами, которые знают технику безопасности. Очень важно соблюдать, когда ты идешь в пещеры. Просто так ходить не надо», — улыбнулась Кондратьева.

"Огромную роль в становлении юных талантов играет, без всякого преувеличения, волшебное, чарующее творчество Алексея Львовича Рыбникова, — сказал президент. — Уже без малого полвека его потрясающие мелодии входят в «золотой фонд» отечественного искусства, звучат более чем в 80 мультфильмах и кинолентах". Спектакли Владимира Рецептера глава государства назвал образцом театрального освоения русской и зарубежной классической драматургии. Путин также подчеркнул «преданность искусству и безграничную душевную щедрость» Чикишева.

В работах молодого мультипликатора Дины Великовской живет мир любви и традиционных ценностей, и потому они востребованы и взрослыми, и детьми, заметил Владимир Путин.

Дина Великовская как профессионал заявила о себе еще с дипломной работы — «Мой странный дедушка», а последовавшие за ней «Про маму» и «Кукушка» стали событиями и получили награды престижных анимационных фестивалей.

Все ее картины посвящены темам семьи и взаимоотношений близких людей.

Награды

Проявила отвагу

В понедельник президент Владимир Путин подписал указ о награждении целой группы граждан, которые получат ордена, медали, а также почетные звания.

Медалью «За отвагу» глава государства наградил Наталию Шагулину, учительницу пермской школы N127, где в начале года произошло вооруженное нападение на школьников.

"За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Шагулину Наталию Васильевну", — говорится в тексте указа.