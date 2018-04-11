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Анна Большова. Отличница с ужасным поведением
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Анна Большова. Отличница с ужасным поведением 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Она родилась в семье физиков, но с детства мечтала стать актрисой. Шаг за шагом шла к своей мечте и, благодаря упорству и трудолюбию, в 19 лет попала в труппу театра им. Н. В. Гоголя. Она называет себя «острохарактерной героиней», и с этим трудно поспорить. Во вторник, 17 апреля, в 13:40 гостьей Татьяны Устиновой в программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр» станет Заслуженная артистка России Анна Большова.
Анна Большова родилась в Москве в семье известного ученого-физика, академика РАН Леонида Большова. Ее бабушка по материнской линии была актрисой, работала в провинциальных театрах, а позже, когда переехала в Москву, — в Малом театре, где девочка увидела множество легендарных спектаклей. Благодаря старшей сестре, которая взяла шефство над младшей, в пять лет Анна уже писала, считала, читала и даже знала таблицу умножения.
— Лет с пяти меня оставляли одну дома. Мне было нескучно. У меня были пластинки, проигрыватель, самиздат «Алиса в стране чудес». Я с детства хотела стать артисткой, мне нравилось внимание публики. Но о профессии, как таковой, я не имела никакого представления.
Девочка активно занималась в различных кружках, пять раз в неделю ходила в секцию горных лыж на Ленинских горах. Учеба в школе давалась легко — по словам актрисы, она была «отличницей с ужасным поведением, эмоциональной, взрывной». В пятом классе в школьном спектакле «Снежная королева» все девочки хотели играть Герду и Снежную королеву, но Большовой досталась роль вороны. Юная артистка сыграла ее так, что главные героини померкли на ее фоне. В 13 лет, случайно узнав от знакомой, что открылась театральная студия, Анна все бросила и поступила туда. Вскоре стала ученицей театрального лицея «Арлекин», правда, проучилась там недолго. Через год на режиссерском факультете ГИТИСа был объявлен экспериментальный набор на курс Б. Г. Голубовского. И уже в 15 лет она стала студенткой легендарного театрального вуза.
— После ГИТИСа меня взяли в театр им. Н. В. Гоголя, где, собственно, и начались мои университеты. Я училась ходить по сцене, училась разговаривать, правильно гримироваться. А через три года попала в театр «Ленком», где еще несколько лет была самой молодой артисткой. Когда я шла показываться туда, папа сказал мне очень мудрые слова: «Ты не бойся бояться». Я же тряслась, как осиновый лист, и это как-то сработало.
Как проходило прослушивание в «Ленком»? Чем актриса удивила Марка Захарова? В какой момент почувствовала себя предателем? Смотрите в программе.
Знаковым спектаклем в карьере Большовой стала легендарная постановка «Юнона и Авось», где она исполнила роль Кончиты. Массовую популярность актриса получила после сериала «Остановка по требованию», а картины «Мой личный враг», «Казароза», «Ермоловы», «Любовь и страхи Марии» сделали ее одной из самых востребованных актрис российского кинематографа. Несмотря на любовь к профессии и родному городу, Анна старается как можно больше времени проводить с семьей. На каникулы она предпочитает уезжать далеко от Москвы, в свой деревенский дом с русской печкой и колодцем. А девятилетний сын Даниил — главный мамин помощник и советчик.
— Он очень любит рисовать, читать, ходит в театральную студию. В школе любит уроки труда, там они делают разные поделки, приобретают какие-то интересные навыки. Недавно я забирала его, и он мне говорит: «Мама, я знаю, чем я буду заниматься, кроме театрального, — вышиванием!» И показывает мне ровный шов, который они делали на уроке.
За какое произведение артистка поблагодарила Татьяну Устинову? Чего боится больше всего? Как относится к деньгам? Почему актеру необходимы амбиции? Как общается с сестрой и мачехой? На эти и другие вопросы актриса Анна Большова, а также ее коллеги Дмитрий Певцов и Ольга Остроумова ответят в программе «Мой герой» во вторник, 17 апреля, в 13:40 на канале «ТВ Центр».
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