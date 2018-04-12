По Островскому: пять актуальных постановок классических текстов

12 апреля 1823 года родился Александр Островский . Ко дню его рождения редакция портала Москва 24 подготовила обзор лучших московских спектаклей по произведениям драматурга.

"Безприданница" Именно так, с буквой «з», правильно пишется название новой постановки Дмитрия Крымова , известного своей склонностью к языковым играм.

В центре истории такая «русская Кармен», только окружена она не романтическими тореадорами и нарушающими воинский устав солдатами, а строго иерархической и жестокой командой деловых людей со странными, выдуманными именами (например, Мокий Парменыч и Харита Игнатьевна). Это позволяет взглянуть на них как на персонажей русской черной комедии дель арте, а на Островского — как на родоначальника особого жанра в русской драматургии.

Где: Школа драматического искусства Когда: 20 апреля

"Правда — хорошо, а счастье лучше" Спектакль по пьесе Островского, которая первоначально называлась «Наливные яблоки», поставил Александр Огарев — режиссер, у которого за плечами более 30 постановок на разных сценах страны.

Яблок в спектакле будет действительно много — и буквально, и метафорически. Огарев создал русскую сказку: волшебная сценография, персонажи, которые, кажется, находятся вне времени, и, конечно, мораль — как и полагается в сказке. Приятно то, что при всем многообразии режиссерских деталей, текст Островского остается нетронутым.

Сам Огарев определил жанр спектакля как «новеллы из русской жизни на фоне диарамы».

Когда: 28 апреля Где: МХТ имени Чехова

"Грозагроза" «Грозагроза» в постановке лауреата премии «Золотая маска», ярославского режиссера Евгения Марчелли . В главных ролях Юлия Пересильд, Павел Чинарев Анастасия Светлова (из труппы Марчелли) и еще раз Павел Чинарев. Молодое питерское дарование выступает здесь сразу в двух образах — он и муж, и любовник. Надо сказать, у Чинарева хватает таланта, чтобы изобразить взаимоисключающие черты характера обоих, хотя это не делает его центральным персонажем пьесы.

В центре сюжета, как было у Островского, остается Катерина. Впрочем, на этом соответствия заканчиваются, все остальное — двусмысленно и размыто. И это — большое достоинство постановки Марчелли.

Продолжительность: 2 часа 40 минут (с антрактом) Где: Театр Наций

"Волки и овцы" Легендарная постановка первого поколения «фоменок», впервые показанная в 1992 году. «Волки и овцы» — это картины русской жизни после отмены крепостного права: с пьянством, транжирством, коррупцией и изворотливостью, с поговорками и островским юмором.

Спектакль открывает в произведении совершенно новые грани. Здесь и переливы света, и «разомкнутость» пространства, и легкая грусть, и юмор, и поэзия ушедшего мира русской усадьбы — чеховский импрессионизм.

"Горячее сердце" В Театре имени Вахтангова премьера — спектакль «Горячее сердце» по знаменитой пьесе. Великий русский драматург третье столетие с успехом лидирует на театральных сценах. Но в эпоху Островского не все приняли его комедию «Горячее сердце», сетуя на острую сатирическую направленность. Многие критики упрекали автора в карикатурном изображении действительности.

Режиссер Александр Коручеков увидел в пьесе театральную доминанту, расширил жанр комедии, привнес в нее азарт игры и лирические ноты, увидел площадной театр, где нет границ между тем, как живут и проигрывают свою жизнь герои, наполняя ее нелепыми подробностями, ситуациями, конфликтами.

Когда: 24 апреля, 23 мая Где: Театр имени Вахтангова