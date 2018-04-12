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Фантазия на тему Шекспира: «Ленком» приготовил новую постановку
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Фантазия на тему Шекспира: «Ленком» приготовил новую постановку 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Великий Шекспир в «Ленкоме»: к большой премьере готовится новый спектакль Марка Захарова «Фальстаф и принц Уэльский». Это вольная фантазия на тему знаменитых пьес английского драматурга, которая рассказывает о самых возвышенных и самых темных проявлениях человеческих характеров.
Впервые за полвека работы в театре Марк Захаров решил замахнуться на Уильяма Шекспира. Выбрал две не самые популярные пьесы «Фальстаф» и «Генрих IV» и поместил их героев — шута и короля — на одну сцену. Сам режиссер просит называть постановку «фантазией», хоть и признает, что она во многом напоминает то, что сегодня происходит в некоторых соседних странах.
"Как бы это не паршиво звучало, но в фашизме были такие манки, которые действовали на людей. Почему великий немецкий народ так взбодрился и на 80-90 процентов поверил в те идеи, которые подарил им Гитлер. Это печальная закономерность истории", — рассказывает Марк Захаров, главный режиссер театра «Ленком», народный артист СССР.
Принц Уэльский — повеса, промышлявший грабежами на дорогах, мечтая войти в историю эдаким Робин Гудом. Надев корону, он на глазах у зрителя превращается в деспота.
"Страшный человек, рвущийся к власти и получивший ее через трупы. Дальше это такой Гебельс, может быть, и Гитлер. Страшная личность, демоническая", — говорит Дмитрий Певцов, народный артист РФ, исполнитель роли принца Уэльского.
Оттеняет трагические метаморфозы принца шут Фальстаф — плут, хвастун и обжора. Но это лишь маска, благодаря которой один из любимых героев Шекспира открывает многие двери легче любого вельможи.
"Он довольно сложная личность. Это не какой-то выживший из ума человек, маргинал, это какая-то маска", — объясняет Сергей Степанченко, народный артист РФ.
Захаров решил нарушить одно из главных своих правил «минимум импровизаций». Многие реплики рождались прямо во время репетиций. Полная свобода передачи образа. Дочь Марка Анатольевича в роли леди Перси читает рэп. И все это с фирменными ленкомовскими юмором и зрелищностью.
Все декорации на сцене движутся с помощью сложных механизмов. Режиссер поставил задачу визуально атаковать зрителей. А они уже вовсю атакуют билетные кассы. До премьеры остается всего два дня.
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