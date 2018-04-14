«Ленком» представит новый спектакль по пьесам Шекспира

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости . Сценическую фантазию режиссера Марка Захарова «Фальстаф и Принц Уэльский» на темы шекспировских комедий и трагедий представит один из популярнейших московских театров «Ленком. Это первое обращение выдающегося российского режиссера к драматургии Шекспира.

Премьерные показы пройдут 14 и 15 апреля.

Ленкомовская версия

»Столько было проработано пьес в разных переводах, что-то мы объединяли, что-то сокращали, так что теперь трудно сказать, где здесь Шекспир, а где версия ленкомовская, — приводит слова Захарова пресс-служба театра. — Но все это мы делали с огромным уважением к великому драматургу, который говорил в своих пьесах о том, что напрямую касается и нас сегодня".

Захаров отметил, что сегодня очень актуален вопрос о том, как и почему происходит перерождение человека, как только он достигает власти.

"Многие, кто возносится ввысь, к сожалению, претерпевают некоторую деградацию. Тому немало печальных примеров. Симпатичный и вполне нормальный человек — и вдруг в нем пробуждается что-то такое, что заставляет нас содрогаться. Так вот и Принц Уэльский . Он злодей-то уже в финале, когда воссел на королевский трон. Мы видим его путь к злодейству, видим, как шаг за шагом перерождался этот человек", — сказал режиссер.

Он добавил, что театр решил с помощью творений великого Шекспира поднять вопрос, почему человек, поднявшись ввысь, становится деспотом, забывает о своем народе, забывает о каких-то фундаментальных гуманистических принципах.

Зрелище и позитив

Но Захаров не был бы Захаровым, если бы он не внес в эту печальную историю надежду. Надежду на то, что все-таки все как-то устроится и будет нормально. Мастер убежден, что человек обязательно должен уходить после спектакля с позитивным радостным ощущением.

"Я вспоминаю русских купцов, которые после «Грозы» Островского, всегда требовали водевиль, чтобы разойтись с хорошим настроением. Я стараюсь об этом думать всегда — зрелище и позитивное ощущение", — подчеркнул режиссер.