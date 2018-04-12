Марк Захаров выпустит в «Ленкоме» премьеру спектакля по Шекспиру

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Московский театр «Ленком» выпускает новую постановку своего художественного руководителя, народного артиста СССР Марка Захарова — спектакль «Фальстаф и принц Уэльский» по Шекспиру. В четверг состоится пресс-показ спектакля, премьера которого объявили на субботу, 14 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Собеседница агентства проинформировала, что постановка Марка Захарова — это вольная сценическая фантазия на темы шекспировских комедий и трагедий. Худрук «Ленкома» впервые обращается к английскому классику, подчеркнула она.

Ранее, приступая к работе над спектаклем, Захаров при разговоре с журналистам назвал драматургию Шекспира кладезем человеческих характеров. «Это самые возвышенные и духовные представители Земли и самые темные и опасные проявления человеческого разума и коварства. Шекспир научил нас мыслить философскими категориями, в его драматургии можно обнаружить истоки наших сегодняшних проблем», — заявил худрук «Ленкома».

Свое обращение к двум пьесам Шекспира — «Фальстафу» и «Генриху 1У» — Захаров объяснил тем, что в них затрагивается важная тема, которая его волнует. «На примере принца Уэльского порассуждать о фашистской идеологии, которая приводит людей к власти. Ведь сказать, что сегодня фашизм отвергают все люди, нельзя», — считает режиссер. «Нас заинтересовал принц Уэльский и его трагическая метаморфоза, которую мы нафантазировали, и позволили себе сочинить тексты, которых, возможно, нет у Шекспира», — сказал Захаров.

По поводу Фальстафа он также выразил свое мнение. «Мы привыкли, что шут — это дурь, остроумие, отвага. Но Фальстаф не так прост — у него получается прикидываться дурачком, и это, как ни странно, становится главным рычагом его продвижения наверх. К сожалению, и сегодня „глупые люди“ под соусом патриотических лозунгов пробираются наверх и занимают высокие посты», — отметил Захаров, добавив, что Фальстафу, мировому по значимости образу, в «Ленкоме» постарались продлить жизнь в новых фантастических фарсовых ситуациях.