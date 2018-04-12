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Театр Вахтангова покажет «Царя Эдипа» на международном фестивале в Будапеште
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Театр Вахтангова покажет «Царя Эдипа» на международном фестивале в Будапеште 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Государственный театр имени Вахтангова отправился в Будапешт со спектаклем «Царь Эдип». Трагедию Софокла в постановке художественного руководителя вахтанговцев Римаса Туминаса представят в пятницу, 13 апреля, в рамках проходящего в столице Венгрии V Международного театрального фестиваля имени Имре Мадача, сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.
"Театр Вахтангова уже второй год подряд является участником престижного фестиваля в Будапеште, — сказал Крок. — В прошлом году мы показывали своего "Евгения Онегина" и имели оглушительный успех. В этом году мы приглашены с «Царем Эдипом».
Смотр проходит на сцене Национального театра Венгрии с 10 по 29 апреля. В программе форума — более 20 спектаклей из 14 стран, среди которых Германия, Италия, Россия, Бельгия, Эстония, Украина.
"Театр поможет всем нам преодолеть культурные, концептуальные и даже политические разногласия", — считает художественный руководитель Будапештского фестиваля Аттила Виднянский, которого процитировал Кирилл Крок, выразив полную солидарность с мнением венгерского коллеги.
Относительно «Царя Эдипа» Крок напомнил, что это совместный проект Вахтанговского театра с Национальным театром Греции. Артисты, участвующие в спектакле, играют на своих языках: русские — на русском, греки — на греческом. Из вахтанговцев в постановке задействованы Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Евгений Князев, Эльдар Трамов, Евгений Косырев, Максим Севриновский, Виталийс Семеновс, Рубен Симонов, Валерий Ушаков, Екатерина Симонова, Павел Юдин, Юрий Цокуров, Мария Риваль, Татьяна Полосина. В качестве традиционного для древнегреческой драмы хора выступают артисты Национального театра Греции, а также примкнувшие к ними артисты Вахтанговского театра — Евгений Пилюгин и Федор Воронцов, проинформировал Крок.
Он отметил, что мировая премьера «Царя Эдипа» с успехом прошла в июле 2016 года в древнейшем действующем амфитеатре Греции — Эпидавре. Затем спектакль показали в Афинах. Московская премьера состоялась в ноябре 2016 года, ее приурочили к 95-летию Вахтанговского театра. «Царя Эдипа» также представили на V Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, на Платоновском фестивале в Воронеже, на XI Международном фестивале «Гешер» в Тель-Авиве, на 60-м Международном фестивале искусств двух миров в итальянском городе Сполето и на гастролях в Вильнюсе.
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