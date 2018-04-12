Театр Вахтангова покажет «Царя Эдипа» на международном фестивале в Будапеште

"Театр Вахтангова уже второй год подряд является участником престижного фестиваля в Будапеште, — сказал Крок. — В прошлом году мы показывали своего " Евгения Онегина " и имели оглушительный успех. В этом году мы приглашены с «Царем Эдипом».

Смотр проходит на сцене Национального театра Венгрии с 10 по 29 апреля. В программе форума — более 20 спектаклей из 14 стран, среди которых Германия, Италия, Россия, Бельгия, Эстония, Украина.

"Театр поможет всем нам преодолеть культурные, концептуальные и даже политические разногласия", — считает художественный руководитель Будапештского фестиваля Аттила Виднянский, которого процитировал Кирилл Крок, выразив полную солидарность с мнением венгерского коллеги.

Он отметил, что мировая премьера «Царя Эдипа» с успехом прошла в июле 2016 года в древнейшем действующем амфитеатре Греции — Эпидавре. Затем спектакль показали в Афинах. Московская премьера состоялась в ноябре 2016 года, ее приурочили к 95-летию Вахтанговского театра. «Царя Эдипа» также представили на V Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, на Платоновском фестивале в Воронеже, на XI Международном фестивале «Гешер» в Тель-Авиве, на 60-м Международном фестивале искусств двух миров в итальянском городе Сполето и на гастролях в Вильнюсе.