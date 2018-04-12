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В кузбасской колонии запустили производство театральных костюмов
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В кузбасской колонии запустили производство театральных костюмов 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В ЛИУ-42 Кемеровской области запустили производство театральных костюмов.
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону, для костюмов используются натуральные ткани. Работу выполняют самые опытные мастера швейного цеха. Театральные костюмы будут производить для учреждений культуры Ленинска-Кузнецкого. Так, первыми заключили договор на пошив костюмов представители ДК «Строитель». Участники творческого коллективы учреждения уже выступают в новых костюмах в театральных постановках.
Кроме театральных костюмов, в ЛИУ-42 будут шить спецодежду для юных инспекторов дорожного движения при Доме творчества.
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