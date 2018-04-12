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Рассмотрение установки памятника Хворостовскому в Москве отложили на июнь
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Рассмотрение установки памятника Хворостовскому в Москве отложили на июнь 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе в четверг отложила рассмотрение установки памятника оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в столичном парке Зарядье до июня, сообщил РИА Новости глава комиссии Игорь Воскресенский.
Комиссия по монументальному искусству должна была собраться в столичном парламенте в четверг и обсудить вопрос об установке памятника Хворостовскому, однако соответствующий пункт был удален из повестки к заседанию.
"Речь не идет об отказе, речь идет о том, что на настоящий момент нет необходимых согласований. В частности, в том случае, когда памятник передается в дар городу. Поскольку автор у нас (Георгий) Франгулян, должно было быть изображение этого памятника и заключение по нему независимой экспертизы. Пока этого нет, рассматривать мы не можем по закону города Москвы", — сказал Воскресенский РИА Новости.
Как добавил Воскресенский, комиссия собирается раз в два месяца, в связи с чем следующее обсуждение установки памятника запланировано на июнь. «К этому времени, я надеюсь, все необходимое будет представлено», — отметил он.
Как уточнил ранее РИА Новости глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, монумент в память о Дмитрии Хворостовском планируется установить в Зарядье. Герасимов отметил, что, по предварительным данным, город получит памятник в дар. Автором монумента будет скульптор Георгий Франгулян.
Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.
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