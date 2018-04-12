Хазанова Алиса Геннадьевна 

Дата рождения: 13 февраля 1974 года
Место рождения: Москва
Знак зодиака: Водолей
Алиса — единственный ребенок в семье Геннадия Хазанова и Златы Эльбаум.
Родившись в артистической семье, Алиса с детства была окружена интересными людьми и произведениями искусства. Родители стремились взрастить в дочери тягу к прекрасному, так что неудивительно, что параллельно со школьным образованием, Алиса занималась в балетной студии и всерьез задумывалась о карьере танцовщицы. После школы она окончила Московское хореографическое училище, получив красный диплом, затем поступила в Московскую Академию хореографии. Учеба в последней позволила совсем юной балерине работать в труппе Большого театра на одной сцене с такими звездами как Николай Цискаридзе, Константин Иванов, Дмитрий Белоголовцев. Среди постановок, в которых была задействована девушка были «Лебединое озеро», "Дон Кихот", «Щелкунчик», «Травиата». Несмотря на очевидный успех, Алиса не прекращала развиваться, занимаясь у Николая Огрызкова в его студии школы современного танца, а затем специально поехала в Нью-Йорк для обучения в школе «Джилльярд» на курсе Марты Грэм, которая была одной из пионеров стиля модерн. Всего в балете Алиса проработала более восьми лет, но случился переломный момент. «В один момент я начала размышлять, стоит ли оставаться в Большом театре, — рассказала артистка прессе. — Казалось, что задыхаюсь. Потому что там ты настолько встроен в систему, что сам себе не принадлежишь. И вот когда я очень сильно засомневалась, со мной приключилась травма. Известно же, что наше тело берет на себя удары от наших размышлений».
После травмы девушка вернулась в студию Огрызкова в качестве хореографа и преподавательницы. За период работы там она поставила такие спектакли как «Птицы» и «Прощай, Марлен, здравствуй!», которые шли в Театре эстрады. За эти постановки Хазанова получила премию от Академии Русского балета им. Вагановой. Следующим важным шагом в карьере Алисы стали актерские курсы «Флоран», после которых она нашла себя на театральных подмостках, играя в спектаклях частных московских театров. В 2005 году дебютировала как киноактриса в короткометражном фильме «Вдвоем» своего приятеля Николая Хомерики. Работа удостоилась премии Cinefoundationв Каннах, что вдохновило Алису на продолжение кинокарьеры. На данный момент самыми заметными ролями Алисы Хазановой остаются Люба Лапшина из сериала «Краткий курс счастливой жизни» Валерии Гай Германики, и миссис Драблоу из триллера «Женщина в черном», где главную роль сыграл Дэниел Рэдклифф.
Личная жизнь Алисы Хазановой
Впервые Алиса связала себя узами брака в 1993 году в возрасте 19 лет. Ее избранником стал сын бывшего министра культуры РСФСР Дмитрий Евгеньевич Сидоров. На тот момент девушка еще училась в хореографической академии. Брак распался всего лишь через несколько месяцев, но молодые люди разошлись без взаимных обвинений. В период работы в Большом театре девушка на протяжении нескольких лет встречалась с Александром Фадеевым, прославившимся впоследствии под псевдонимом Данко. В 1999 году в жизни Алисы Хазановой появился швейцарский финансист и бизнесмен Давид Бауманн, сделавший артистке предложение. Их брак оказался достаточно прочным, они прожили вместе вплоть до 2011 года. В 2006 году родилась их первая дочь — Мина, а в 2010 — Эва. После развода Алиса вместе с девочками уехала в Москву. В 2015 году Алиса вновь вступила в брак, на этот раз с юристом Дмитрием Шохиным. Влюбленные отпраздновали свадьбу на Сейшельских островах.
Фильмография
2006 — 977 2006 — В ритме танго
2007 — Завещание Ленина
2008 — Калейдоскоп
2009 — Сказка про темноту
2011 — Беляев
2011 — Пока ночь не разлучит
2011 — Собиратель пуль
2011 — Краткий курс счастливой жизни
2011 — Сердца бумеранг
2012 — Женщина в черном
2012 — Бедуин
2012 — Последняя сказка Риты
2013 — Темный мир: Равновесие
2013 — Найти мужа в большом городе
2015 — Страна ОЗ 2015 — Завтра
2015 — Родина
2017 — Про любовь. Только для взрослых
2017 — Осколки
2018 — Русский бес