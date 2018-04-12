Ночные спектакли начнут показывать в Камерном театре Челябинска

Камерный театр приглашает жителей Челябинска на ночные спектакли в рамках нового проекта «Чёрная суббота», рассказал «АиФ-Челябинск» артист Дмитрий Олейников

Благодаря новому творческому решению челябинцы смогут увидеть давно полюбившиеся постановки, которые уже сняты с репертуара Камерного театра. При этом спектакли будут начинаться в 22 часа вечера.

«Это уникальный проект и интересный повод выйти в диалог со зрителем. Артисты нашего театра в эту ночь будут везде — начиная с фойе в качестве администраторов, билетёров, гардеробщиков и фотографов», — отметил Дмитрий Олейников.

Первым спектаклем в рамках проекта «Чёрная суббота» 28 апреля станет «Музыки и сигарет не хватит до весны». Такое пожелание в социальных сетях выразили сами зрители.

«После окончания нам будет интересен разговор со зрителями. Что потерял спектакль за эти годы, так же ли он актуален на сегодняшний день, как был ранее? Хотя тема вечная», — замечает челябинский актёр.