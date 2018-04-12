Хабаровчан приглашают на Маковецкого и Купченко 

Хабаровские театралы — в ожидании гастролей одного из лучших в России — государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, которые состоятся с 3 по 6 мая. Они будут проходить на двух сценах параллельно: в краевом театре драмы и краевом музыкальном театре. В репертуаре такие масштабные спектакли как «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня», а также «Крик Лангусты», «Медея» и «Наш класс», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Труппа в рамках федеральной программы «Большие гастроли» приезжает почти в полном составе — 120 человек. Среди артистов — звёзды первой величины Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Григорий Антипенко, Андрей Ильин, Алексей Гуськов и другие.
За плечами Вахтанговского театра уже 98 лет. «Нет праздника — нет спектакля», — говорил Евгений Вахтангов. Этот девиз стал определяющим для всей творческой жизни театра.
В начале сезона 2007/08 годов художественным руководителем театра стал Римас Туминас. Его пригласил Михаил Ульянов, увидев в нем своего приемника, личность талантливую, неординарную, близкую по духу. Туминас позволил себе возглавить театр только спустя полгода после ухода Михаила Александровича.
Римаса Туминаса называют одним из самых «русских» литовских режиссеров. Выпускник ГИТИСа, он неоднократно обращался к русской классике, ставил Лермонтова, Чехова, Гоголя. Немногие зарубежные режиссеры так понимают русскую культуру. Римасу Туминасу удалось привлечь в театр лучших режиссеров. Среди них — Юрий Любимов, Сильвиу Пуркарете, Владимир Мирзоев, Юрий Бутусов, Михаил Цитриняк и другие.
— Шанс — увидеть постановки одного из лучших театров России выпадает не часто, поэтому грех им не воспользоваться, — считает руководитель литературно-драматической части Хабаровского краевого театра драмы Галина Родез. — Приглашаем хабаровчан и гостей города на потрясающие спектакли с гениальными актёрами.
Гастроли государственного академического театра им. Е. Вахтангова в Хабаровске На сцене Хабаровского краевого театра драмы: 3 мая 19.00 — Д. Марелл «Крик Лангусты» 4 мая 19.00 — Т. Слободзянек «Наш класс» 5-6 мая 18.00 — Ж. Ануй «Медея» На сцене Хабаровского краевого музыкального театра: 3-4 мая 19.00 — А. Пушкин «Евгений Онегин» 5— 6 мая 18.00 — А. Чехов «Дядя Ваня»