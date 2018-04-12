Хабаровчан приглашают на Маковецкого и Купченко

Хабаровские театралы — в ожидании гастролей одного из лучших в России — государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, которые состоятся с 3 по 6 мая. Они будут проходить на двух сценах параллельно: в краевом театре драмы и краевом музыкальном театре. В репертуаре такие масштабные спектакли как « Евгений Онегин » и «Дядя Ваня», а также «Крик Лангусты», «Медея» и «Наш класс», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

За плечами Вахтанговского театра уже 98 лет. «Нет праздника — нет спектакля», — говорил Евгений Вахтангов . Этот девиз стал определяющим для всей творческой жизни театра.

В начале сезона 2007/08 годов художественным руководителем театра стал Римас Туминас . Его пригласил Михаил Ульянов , увидев в нем своего приемника, личность талантливую, неординарную, близкую по духу. Туминас позволил себе возглавить театр только спустя полгода после ухода Михаила Александровича.

— Шанс — увидеть постановки одного из лучших театров России выпадает не часто, поэтому грех им не воспользоваться, — считает руководитель литературно-драматической части Хабаровского краевого театра драмы Галина Родез. — Приглашаем хабаровчан и гостей города на потрясающие спектакли с гениальными актёрами.

Гастроли государственного академического театра им. Е. Вахтангова в Хабаровске На сцене Хабаровского краевого театра драмы: 3 мая 19.00 — Д. Марелл «Крик Лангусты» 4 мая 19.00 — Т. Слободзянек «Наш класс» 5-6 мая 18.00 — Ж. Ануй «Медея» На сцене Хабаровского краевого музыкального театра: 3-4 мая 19.00 — А. Пушкин «Евгений Онегин» 5— 6 мая 18.00 — А. Чехов «Дядя Ваня»