Дмитрий Данилов прочтет в «Мастерской Петра Фоменко» свои стихи

Вечер известного драматурга, автора пьесы, ставшей открытием этого сезона, пройдет на Старой сцене театра 16 апреля в 21.00.

Встреча с Дмитрием Даниловым начнется сразу после спектакля «Сережа очень тупой», о премьере которого мы расскажем отдельно. А пока краткое уточнение — данная постановка осуществлена в рамках проекта «Пробы и ошибки» Кузминым-Тарасовым. Дмитрий Данилов предстанет в амплуа поэта, он поговорит с публикой о странностях сущего и необходимости жить вопреки обстоятельствам, пошутит над привычным и надоевшим, даст определение «физическому телу» и попытается объяснить, как избежать погрешностей в оценке возможностей. Кроме того, что перу Дмитрия Данилова принадлежит текст манифеста абсурда — пьесы «Сережа очень тупой», он еще автор трёх романов, трёх пьес и четырёх книг стихов. По мнению отечественных критиков и литературоведов, и проза, и поэзия Дмитрия Данилова «опираются на живую, неписьменную речь, совершают возгонку реальности, причем, не возвышающей лексикой, а самим своим строем».

Попасть на встречу можно предварительно зарегистрировавшись на сайте театра.