Ещё
Театр на Юго-Западе отправился на гастроли в Абхазию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Театр на Юго-Западе отправился на гастроли в Абхазию 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Проект «Шедевры московской сцены» открылся в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера спектаклем «Дракула» в постановке одного из лучших коллективов нашего округа — Театра на Юго-Западе.
А впереди показ еще двух недавних постановок: «Портрета Дориана Грея» и «Макбета».
Зрителей и гостей праздника приветствовал генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба. Он предупредил участников проекта, что их ждут «три дня удовольствия, три дня эмоционального потрясения и три дня счастья, того счастья, которое может подарить только театр».
В свою очередь художественный руководитель московского Театра на Юго-Западе Олег Леушин сказал, что выступать перед абхазской публикой для актеров его труппы — огромное событие и величайшее удовольствие. Звезд Юго-Запада сегодня греют горячее солнце южной республики и тепло зрительских сердец. Спектакль «Дракула» по роману Брэма Стокера шел в переполненном зале. После показа зрители отмечали особую глубину прочтения знаменитой книги и притягательную неоднозначность образов, созданных актерами.
На Западе Москвы: последние новости
Дмитрий Данилов прочтет в «Мастерской Петра Фоменко» свои стихи Театр киноактера побывает на западе Москвы Театре на Юго-Западе премьера – «Дневник Элли»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина63
Классика и гениталии: что не так с нашим театром140
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову18
Самые красивые итальянки в истории кино10
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»3
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение