Театр на Юго-Западе отправился на гастроли в Абхазию

Проект «Шедевры московской сцены» открылся в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера спектаклем «Дракула» в постановке одного из лучших коллективов нашего округа — Театра на Юго-Западе.

А впереди показ еще двух недавних постановок: «Портрета Дориана Грея» и «Макбета».

Зрителей и гостей праздника приветствовал генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба . Он предупредил участников проекта, что их ждут «три дня удовольствия, три дня эмоционального потрясения и три дня счастья, того счастья, которое может подарить только театр».