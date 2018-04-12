Театр на Юго-Западе отправился на гастроли в Абхазию 

Проект «Шедевры московской сцены» открылся в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера спектаклем «Дракула» в постановке одного из лучших коллективов нашего округа — Театра на Юго-Западе.
А впереди показ еще двух недавних постановок: «Портрета Дориана Грея» и «Макбета».
Зрителей и гостей праздника приветствовал генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба. Он предупредил участников проекта, что их ждут «три дня удовольствия, три дня эмоционального потрясения и три дня счастья, того счастья, которое может подарить только театр».
В свою очередь художественный руководитель московского Театра на Юго-Западе Олег Леушин сказал, что выступать перед абхазской публикой для актеров его труппы — огромное событие и величайшее удовольствие. Звезд Юго-Запада сегодня греют горячее солнце южной республики и тепло зрительских сердец. Спектакль «Дракула» по роману Брэма Стокера шел в переполненном зале. После показа зрители отмечали особую глубину прочтения знаменитой книги и притягательную неоднозначность образов, созданных актерами.