Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 14, 15 апреля

14 апреля | ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

Начало в 13.00 Это событие многие пермяки ждали целый год. И вот оно на пороге. В субботу в Перми пройдёт тотальный диктант. Всем удачи!

Площадки:

— TruD: ауд. 425, 428— Библиотека № 2 им. Н. В. Гоголя— Библиотека № 4 им. В. В. Маяковского— Библиотека № 6 им. Т. Г. Шевченко— Библиотека № 7 им. А. П. Чехова— Библиотека № 8 им. Н. А. Островского— Библиотека № 11 им. А. С. Грибоедова— Библиотека № 12 им. Н. А. Некрасова— Библиотека № 13 им. В. Г. Короленко— Библиотека № 14 им. М. Ю. Лермонтова— Библиотека № 16 им. Н. А. Добролюбова— Библиотека № 18 им. А. И. Куприна— Библиотека № 21— Библиотека № 25 им. М. А. Осоргина— Библиотека № 30— Библиотека № 35— Библиотека им. А. М. Горького: ауд. 205, 301, 306, 401, 404, зал совещаний — Библиотека им. А. С. Пушкина— Взрослый онкоцентр— Геронтологический центр— Гимназия №3— Дедморозим— Детская библиотека № 1 им. А. П. Гайдара— Детская библиотека № 3 им. И. А. Крылова— Детский онкоцентр— Исторический парк «Россия — Моя история»— Коворкинг «Лаборатория настоящего»— Коммуникативная студия «Иди_От»— НИУ ВШЭ : ауд. 407, 406, 405— ПГГПУ: корпус 4, ауд. В-105, В-103— ПГНИУ: 8 корпус — ауд. 202, 503, 603; студклуб — ауд. 705; 6 корпус — ауд. 227; ботанический сад— Пермский главпочтамт— Приют для кошек «Матроскин»— РАНХиГС — Счастье жить— Тойота Центр Пермь— Филиал МАОУ ОСОШ №1— Центральная детская библиотека

14 апреля | ВЫСТАВКИ

222 яйца | 10.00-19.00 | Музей пермских древностей | 0+

Весенний букет | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 0+

Всё о Еве | Арт-проект | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+

Заколдованные принцессы | 10.00-18.00 | Библиотека № 13 им. В. Г. Короленко | 0+

Ищи меня в цветах | Выставка ижевской художницы Кати Царевой | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Любить человека | Выставка Евгения Широкова | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Танцующая кисть Владимира Васильева | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Чудо Чуди | Арт-проект | 12.00 | Центр городской культуры | 6+

14 апреля | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ЛЕКЦИИ

80-летие народного драматического «Театра третьего этажа» | 17.00 | Дворец культуры им. А. Г. Солдатова | 0+

Алые паруса | 18.00 | Театр-Театр | 12+

Арабеск-2018. Первый тур | 12.00, 18.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 6+

Барышня-крестьянка | 19.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 16+

Бегут года | Концерт Валентина Пудова | 19.00 | Дворец культуры железнодорожников | 6+

В космические дали | 12.00 | Планетарий | 6+

День всех влюблённых, или Будем знакомы | Лирическая комедия | 19.00 | Театр «КТО» | 16+

Догвилль | 21.00 | Сцена-Молот | 18+

Жираф-шоу! | 12.00, 16.00 | Пермский государственный цирк | 0+

Иван Ожогин . Любимые романсы | 19.00 | Пермская краевая филармония | 6+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Камедыя | 24.00 | У Моста | 16+

Капризка | 11.00, 14.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 4+

Маленькая Баб-яга | 16.00 | Дом актёра | 5+

Маленький принц | 16.00 | Малый зал ПГИК | 6+

Неземная профессия космонавт | 17.00 | Планетарий | 8+

Путешествие по Солнечной системе | 15.00 | Планетарий | 10+

Репка, или Календарь забот круглый год | 11.00 | Пермский театр кукол | 3+

Сказка о Золотом петушке | Интерактивное представление | 11.00, 14.00 | Комната сказок, ПДНТ «Губерния» | 2+

Сказки Оле-Лукойе | 11.00, 14.00 | Театр юного зрителя | 6+

Узор пыльцы на крыльях бабочки | Хореографический спектакль | 19.00 | Пространство событий «Часовой завод» | 12+

Энергия Вселенной | 19.00 | Планетарий | 12+

14 апреля | СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ, ИГРЫ И ДР.

Бриллиантовая невеста | Шоу-конкурс | 18.00 | ПДНТ «Губерния» | 12+

Камская зорька | Городской фестиваль национальных культур | 11.00 | Дворец культуры им. А. С. Пушкина | 0+

КВН. 1/4 финала. Студенческая лига | 17.00 | Дворец молодежи города Перми | 12+

Лёля | Городской фестиваль авторской и народной куклы | 10.00 | Дворец культуры им. А. С. Пушкина | 0+

Международный кубок медведей | 9.00-18.00 | УДС «Молот» | 6+

Мой любимый город Пермь | Фестиваль к 295-летию Перми | 12.00 | Школа № 154 | 0+

Пермская романсиада | Краевой конкурс любителей пения | 11.00 | Дом учителя | 12+

Серебряный софит | Пермский открытый форум театров, где играют дети | 13.00 | Детская школа театрального искусства «Пилигрим» | 6+

Сила намерения | Семинар доктора В. Синельникова | 11.00 | Дворец культуры железнодорожников | 18+

Турнир смекалистых | Городской конкурс по физике и математике | 10.00 | Лицей № 9 | 12+

Фотоника | II краевая олимпиада по физике | 10.00 | Школа № 93 | 12+

15 апреля | ВЫСТАВКИ

222 яйца | Выставка | 10.00-19.00 | Музей пермских древностей | 0+

Бесстрашно открытое сердце | Открытие персональной выставки художницы Елены Разумковой | 17.00 | Арт-резиденция | 12+

Весенний букет | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 0+

Ищи меня в цветах | Выставка ижевской художницы Кати Царевой | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Любить человека | Выставка Евгения Широкова | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Танцующая кисть Владимира Васильева | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Чудо Чуди | Арт-проект | 12.00 | Центр городской культуры | 6+

15 апреля | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ЛЕКЦИИ

Арабеск-2018. Второй тур | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 12.00, 18.00 | 6+

Бременские музыканты | 12.00, 15.00 | Театр-Театр | 6+

Вечер уличной магии | 20.00 | Театр «КТО» | 16+

Вечные тайны неба | 15.00 | Планетарий | 8+

Добрая, добрая сказка | 11.00 | Дворец молодёжи города Перми | 0+

Жираф-шоу! | 12.00, 16.00 | Пермский государственный цирк | 0+

Закат эпохи динозавров | 12.00 | Планетарий | 6+

Камедыя | 21.00 | У Моста | 16+

Крошка. Енот | 11.00, 14.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 3+

Курица | 19.00 | Большой зал филармонии | 12+

Мужской камерный хор «Благозвонница» (Москва) | 18.00 | Пермская краевая филармония | 6+

Не хочу быть собакой | 11.00 | Дом актёра | 5+

Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+

Питер Пэн | 14.00, 17.00 | Театр юного зрителя | 9+

Прощай, Блюхер! | Премьера спектакля | 18.30 | Центр городской культуры | 12+

Путешествие с происшествиями | 15.00 | Пермская краевая филармония | 6+

Репка, или Календарь забот круглый год | 11.00 | Пермский театр кукол | 3+

Сладости для радости | Театрализованное представление с участием творческих коллективов ДЦ «Родина» | 12.00 | ДЦДиТ «Родина» | 0+

Школа маленьких звездочётов | 17.00 | Планетарий | 5+

15 апреля | СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ, ИГРЫ И ДР.

КВН. 1/8 финала. Региональная лига «Прикамье» международного союза КВН | 17.00 | Дворец молодёжи города Перми | 12+

Международный кубок медведей | 9.00-18.00 | УДС «Молот» | 6+

Новые таланты | IV открытый городской конкурс | 10.00 | Детская музыкальная школа № 4 | 0+

Открытый городской фестиваль-конкурс хоров | 12.00 | Дворец культуры «Урал» | 0+

Праздничный вечер, посвящённый 20-летию детской образцовой вокально-эстрадной студии «Надежда» | 14.00 | Дворец культуры им. Кирова | 0+

Серебряный софит | Пермский открытый форум театров, где играют дети | 13.00 | Детская школа театрального искусства «Пилигрим» | 6+

Спортивная семья | Праздник | 12.00 | Центр дополнительного образования детей «Радуга» | 0+

Юный умелец | Конкурс детского технического творчества | 16.00 | Центр детского творчества «Ритм» | 0+

16 апреля | КСТАТИ

«Обед для грешников» | Спектакль | 19.00 | Большой зал филармонии | 16+

У молодого директора лондонского офиса транснациональной компании проблема: на переговоры приезжает его американский босс, придерживающийся весьма строгих моральных принципов. Всех своих подчиненных, не живущих в законном браке, он увольняет без промедления.

Возлюбленная героя, давно ожидавшая предложения руки и сердца, наотрез отказывается изображать супругу и со скандалом уходит. Кто-то должен сыграть роль жены, но даже у верной секретарши возникают непреодолимые препятствия, соглашается только домработница, которая чуть ли не в два раза старше по возрасту.

Босс и его жена приходят в гости, и ничто не предвещает «провала», но внезапно возвращаются и раскаявшаяся подруга, и секретарь, решившие все-таки прийти на помощь…