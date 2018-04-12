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В Ростове-на-Дону будет работать выездная приёмная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова
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В Ростове-на-Дону будет работать выездная приёмная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Абитуриентам предоставляется возможность бесплатного обучения в Академии Н. С. Михалкова по направлению актёрское мастерство. Высшее профильное образование (либо последние курсы вуза) и опыт работы в области кино и театра — обязательные условия. В состав выездной приёмной комиссии в Ростове-на-Дону входят педагог Академии Н. С. Михалкова, заслуженный деятель искусств РФ, киносценарист и кинорежиссёр Владимир Алеников, проректор по развитию и организации творческого процесса Академии Алексей Литвинов, педагог Академии Н. С. Михалкова, режиссёр и актёр кино и театра Александр Коручеков.
Приёмная комиссия будет работать в Ростовском театре драмы с 11:00 до 17:00. Абитуриентов, рекомендованных для поступления, пригласят в Москву для финального отбора.
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