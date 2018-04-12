Летом 2018 года в Новосибирске появится проект «Театр на воде»

НОВОСИБИРСК, 12 апреля. / ТАСС /. Компания «Речфлот» совместно с областным театром кукол в ближайшее время запустит новый проект «Театр на воде» в рамках организации прогулок на теплоходах по Оби. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске рассказал исполнительный директор «Речфлота» Антон Бочаров

"Мы работаем сейчас над созданием новых проектов для наших посетителей, и одна из задумок, которые мы планируем реализовать с нашим новосибирским кукольным театром, это «Театр на воде». Этот проект направлен на детей, количество которых у нас достигает порядка 30% от общего числа посетителей", — отметил Бочаров.

По его словам, в том числе за счет этой акции оператор пассажирских перевозок хочет привлечь больше посетителей для речных прогулок. Дополнительные акции необходимы предприятию в том числе и потому, что в последние два года количество пассажиров у «Речфлота» снизилось: если в 2016 году они перевезли 130 тыс. человек, то в 2017 году — только 110 тыс. пассажиров. Также компания планирует продолжать ряд проектов, в частности, маршрут от Речного вокзала до новосибирского аквапарка, а также совместные проекты с музеем Новосибирска.

"У нас будет проходить экскурсия «6 мостов» в течение недели, со вторника по субботу, также Музеем города Новосибирска прорабатывается новая экскурсия до Затона (микрорайон на левом берегу реки Обь возле пристани — прим. ТАСС) и по той части, которая была в свое время связана с судоремонтом и судостроением в нашей области", — сказал исполнительный директор компании.

Официальное открытие навигации по реке Обь в этом году планируется 29 апреля. Первые теплоходы традиционно отправятся по маршрутам до дачных сообществ, расположенных недалеко от реки, экскурсионные проекты будут запущены позднее.