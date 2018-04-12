Фасад «Колизея» превратят в огромный экран и покажут на нём видео современных танцев

28 апреля перед Международным днём танца в центре Екатеринбурга покажут отрывки современных данс-спектаклей. Увидеть их смогут все прохожие, потому что видео будут проецироваться прямо на фасад знаковых зданий города. Известно, что одним из экранов станет фасад кинотеатра «Колизей» со стороны улицы Карла Либкнехта.

Организатор акции — театр «Провинциальные танцы» — делает это для того, чтобы современный танец, который многие ошибочно считают непонятным и заумным, увидели как можно больше людей.

— Здание, где в 1896 году состоялся один из первых в Екатеринбурге сеансов кинематографа, станет экраном, а все прилегающие улицы — открытым кинозалом, — рассказали E1.RU организаторы акции. — Это будут отрывки из спектаклей театра «Провинциальные танцы» и других коллективов. Сейчас техническая сторона ещё прорабатывается, будем использовать проектор со специальной оптикой, который может транслировать изображение на длинные расстояния.

Кроме того, в кинотеатре «Колизей» пройдут эксклюзивные показы редких и фестивальных фильмов, будет представлена специальная данс-программа лучших мировых танцевальных спектаклей, прочитают тематические лекции.

В тот же день в Екатеринбурге пройдет баттл между танцовщиками театра и крамперами (уличными танцорами). Театр «Провинциальные танцы» уже давно известен за пределами Екатеринбурга. В этом году коллектив дважды номинирован на главную театральную премию страны — «Золотую маску». А его танцоры поразили жюри шоу «Танцы» на ТНТ своей эмоциональностью, артистичностью и пластикой.

Кстати, кинотеатр «Колизей» не так давно обновили, полностью сменив концепцию. Теперь там показывают не кассовые фильмы, а элитарное кино. В планах — ещё и капитально отремонтировать фасады кинотеатра. На это уйдёт больше четырёх миллионов рублей.