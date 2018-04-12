Три псковича выиграли гранты Росмолодёжи 

Три представителя Псковской области стали победителями всероссийского конкурса проектов «Творческие инициативы молодежи» Федерального агентства по делам молодежи, сообщает пресс-служба администрации региона. Кристина Лемешева (номинация «Театр и кино»), Яна Уварова (номинация «Музыка и хореография») и Павел Ануфриев (номинация «Художественное творчество») стали обладателями грантов на общую сумму 2,8 млн рублей. На средства грантовой поддержки в Псковской области будет реализован проект «Молодежная музыкальная летняя школа» и снят художественный фильм «Легенда о Сорвисе». Кроме того, благодаря поддержке Росмолодежи будет создана фотоэкскурсия по Северному Кавказу «Архыз 2018». Отметим, что на участие в конкурсе «Творческие инициативы молодежи» было подано почти 1,7 тыс. заявок из 85 субъектов Российской Федерации. Оценку проектам давали в общей сложности 157 экспертов.