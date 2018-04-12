Уикенд 14-15 апреля: история воронежской кухни и пасхальный фестиваль

Узнать историю воронежской традиционной кухни

В ближайшее воскресенье, 15 апреля в 16:00, в городской библиотеке искусств им. Пушкина (ул. Куцыгина, 6) пройдет лекция «Кундюмы, мурцовка, квас и сурица. История традиционной воронежской кухни». Бесплатная лекция пройдет в рамках проекта «Мы, воронежцы». Исследователь воронежской региональной кухни, шеф-повар воронежского ресторана Виктор Кобилов расскажет о том, как сложилась воронежская локальная кухня, какие исторические, географические и культурные факторы на нее повлияли, в чем ее основные особенности и можно ли приготовить традиционное блюдо в условиях современной квартиры. Также на лекции пройдет дегустация некоторых исконно воронежских блюд.

Что: лекция «История традиционной воронежской кухни»

Где: библиотека искусств им. Пушкина (ул. Куцыгина, 6)

Когда: 15 апреля в 16:00 Побывать на бенефисе актера драмтеатра

14 апреля в 18:00 в Воронежском академическом театре драмы им. А. Кольцова состоится бенефис народного артиста России Анатолия Гладнева . Бенефис приурочен к присуждению актеру специальной премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Анатолий Гладнев играет на сцене Кольцовского театра более 50-ти лет. За это время актер сыграл множество ярких и запоминающихся ролей. Бенефис Анатолия Гладнева откроется показом спектакля «Вишневый сад» Антона Чехова . В этой постановке зрители увидят его в роли Фирса. После спектакля состоится чествование актера.

Что: бенефис актера Анатолия Гладнева

Где: Воронежский театр драмы им. А. Кольцова

Когда: 14 апреля в 18:00 Посмотреть «Дядю Ваню» на большом экране

«Школа Театр» приглашает воронежцев на показ спектакля «Дядя Ваня» режиссера Андрея Кончаловского на большом экране. Спектакль был поставлен в театре имени Моссовета «в классической эстетике, но в неклассической интерпретации». После просмотра зрители смогут обсудить увиденное с актрисой Воронежского театра драмы имени Кольцова Надеждой Леоновой . Показ пройдет 15 апреля в 17.00 по адресу улица Цюрупы, 34. Вход — чашка кофе или чая в баре (около 200 рублей). Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Что: показ спектакля «Дядя Ваня»

Где: улица Цюрупы, 34 Когда: 15 апреля в 17:00 Увидеть короткометражки международного конкурса

14 апреля в 19:00 в Большом зале Книжного клуба «Петровский» пройдет Shnit international Shortfilmfestival. BEST OF shnit 2017 — специальная программа из 8 короткометражных фильмов международного конкурса общей продолжительностью 90 минут. Тайная сторона жизни охранников парковки, странное ночное ограбление, веселая анимация про любовные игры оленей и другие нелепые и романтичные истории, которые несомненно настраивают на весенний лад.

Что: показ короткометражных фильмов

Где: книжный клуб «Петровский»

Когда: 14 апреля в 19:00 Послушать победительницу «Большой оперы»

13 и 14 апреля завершающим аккордом пасхального фестиваля «Светлый праздник» станет выступление Воронежского академического симфонического оркестра. В концерте примут участие Мужской хор Воронежской филармонии, хор Воронежского государственного театра оперы и балета. Солисты — заслуженный артист Воронежской области Игорь Горностаев (баритон), победитель V сезона конкурса «Большая опера» на канале «Россия-Культура» Полина Шамаева (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов Яков Кацнельсон (фортепиано).

Что: пасхальный фестиваль

Где: Воронежская филармония

Когда: 13 апреля — в 19.00, 14 апреля — в 18.00 Узнать, как работает медиавоздействие

14 апреля в 11:00 в рамках «Весенней Медиашколы» пройдет лекция профессора, преподавателя журфака ВГУ Аллы Шестериной . Лектор расскажет, как работает медиавоздействие. Подробности уточняйте в группе «ВКонтакте».

Что: «Весенняя Медиашкола»

Где: Дом молодежи

Когда: 14 апреля в 11:00 Поболеть за «Факел»

15 апреля воронежский «Факел» сыграет дома с командой из Владивостока «Луч-Энергия». Игра на Центральном стадионе профсоюзов пройдет в рамках турнира ФНЛ. Начало в 15:00.

Что: игра «Факел» — «Луч-Энергия»

Где: Центральный стадион профсоюзов

Когда: 15 апреля в 15:00