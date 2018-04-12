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Сравниваем проекты реконструкции Большой Покровской с тем, что вышло
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Сравниваем проекты реконструкции Большой Покровской с тем, что вышло 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Сейчас Покровку частично реконструировали. Новую брусчатку уложили от Минина до трамвайных путей. Как рассказывал NN.ru, не прошло и месяца после ремонта, как в декабре она вздыбилась и ее начали перекладывать.
Так выглядит начало главной городской улицы в проекте и в реальности. Пока не очень похоже.
Театр драмы сейчас закрыт синим забором и строительными лесами. Построенное 122 года назад здание будет обновлено.
А это вид на Минина с середины пешеходной улицы. Между ДК и театром драмы на небольшом отрезке восстановили трамвайные пути — первые в России.
А эта часть Покровки — возле Кукольного театра — еще не тронута реконструкцией. В проекте планируется сделать здесь один из островков для отдыха горожан. Как писал NN.ru, архитекторы представили улицу в виде реки: по руслу Большой Покровской движется непрерывный поток пешеходов, и для отдыха они останавливаются в таких заводях — небольших пространствах, образованных отступами застройки.
Таким архитекторы представили пространство перед ДК им. Я. Свердлова, и так это место выглядит сейчас.
А вот вид обновленной Покровки в сторону площади Горького.
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