Выиграй билет на спектакль «Царицынские байки» в Казачьем театре

«АиФ-Волгоград» разыгрывает среди читателей билеты на комедию «Царицынские байки», которую покажут в «Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре» 26 апреля.

Пьеса была написана специально для Казачьего театра по мотивам культовой для местных краеведов книги Юрия Войтова . Для постановки из книги отобраны семь самых ярких новелл, в каждой из которых показана счастливая жизнь Царицына. В них она показана со всей щедростью южного города, а купеческая среда — с кустодиевским колоритом. «Зрителю напомнят об икре, горчице, водке, расскажут забавную версию названия фабрики „Конфил“, а также о том, чем еще был славен Царицын. Байки будут перемежаться историческими сведениями, а на экране зрителяи увидят виды Царицына, которые станут фоном для сцен спектакля», — рассказали в театре.

Добавим, что перед спектаклем Казачий театр и библиотека имени Горького проведут заседание «Краеведческих четвергов», в рамках которого организуют экскурсию по «Шлыковскому местечку». Гостям покажут базарную площадь, воскресную школу, дом и мастерские Шлыкова, начальную школу «Зацарицынского Форштата», дом мещанина Пяткина и не только. Кроме того, перед показом комедии директор театра Андрей Зуев расскажет о Юрии Войтове, авторе «Царицынских баек», краеведе, драматурге, режиссере. После показа комедии зрителей ждет презентация проекта Юрия Войтова «Памятная стелла братьев Нобель» в Парке Баку. А в холле театра они смогут увидеть выставку его книг.

Читатели «АиФ-Волгоград» могут выиграть билеты на спектакль. Для этого необходимо правильно ответить на следующие вопросы:

1. Фасад здания Казачьего театра обильно украшен декором. Среди многих мифологических образов встречаются и исторические личности. Например, купец, лесоторговец, меценат, городской глава Царицына с 1886-1888 г., с 1894 — 1895гг., Александр Михайлович Шлыков. Он представлен на фасаде в неком художественном образе. Назовите этот образ, сложив два слова, начинающиеся на одну букву, где второе слово имя древнегреческого бога, а первое — его не замысловатая характеристика.

2. На улице Княгининской, в здании Казачьего театра, с 1910 по 1917 год располагалась женская гимназия №4, а в здании напротив — мужская гимназия № 2 с 1913 года. Какая двухполосная линия, проходящая через весь город, разделяла гимназистов по гендерному признаку?

3. В Царицыне под руководством трех братьев известной немецкой фамилии было построен город в городе, развернуто производство. Как назывался их продукт, который произвел в свое время буквально в прямом смысле этого слова взрывной эффект в обществе и буквально потряс всю планету?

4. В начале двадцатого века было открыто пищевое предприятие. Во главе которого стоял известный купец, промышленник Василий Лапшин. Несмотря на тяжелые трудовые будни, можно сказать, что жизнь его была сладкой. Какую продукцию производит его фабрика сегодня?

5. С 1992 по 2011 год, театр назывался «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ „Х“ КАЗАЧИЙ ТЕАТР». Внимание, в вопросе буква «Х» заменяет другое слово, которое вам и нужно назвать. 2011 году название было заменено на «ГБУК музыкально— драматический Казачий театр». Не известно остался ли при этих событиях «Х», тихим или вышел из берегов. Какое слово мы заменили на «Х»?