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В Тёплом Стане стартовал Окружной проект «Моя сцена»
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В Тёплом Стане стартовал Окружной проект «Моя сцена» 

Наш Теплый стан 43 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
Участниками проекта стали ученики старших классов школы № 1507. Ребятам предложено посетить бесплатные мастер-классы по театральному искусству.
Кроме того, проект предусматривает кастинг, где у самых талантливых появится возможность сыграть на одной сцене с профессиональными актерами.
6 апреля на базе ОШО 865 состоялся мастер-класс по актёрскому мастерству и сценической речи среди старшеклассников, который провёл ведущий актёр «Театра Луны» Михаил Клюшкин.
Проект пользуется у школьников невероятной популярностью.
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