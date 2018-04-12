В Тёплом Стане стартовал Окружной проект «Моя сцена»

Участниками проекта стали ученики старших классов школы № 1507. Ребятам предложено посетить бесплатные мастер-классы по театральному искусству.

Кроме того, проект предусматривает кастинг, где у самых талантливых появится возможность сыграть на одной сцене с профессиональными актерами.

6 апреля на базе ОШО 865 состоялся мастер-класс по актёрскому мастерству и сценической речи среди старшеклассников, который провёл ведущий актёр «Театра Луны» Михаил Клюшкин

Проект пользуется у школьников невероятной популярностью.