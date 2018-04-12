«Опять помолодела»: Екатерина Гусева покорила цветущим видом

Известная российская актриса театра и кино, а также просто шикарная женщина Екатерина Гусева покорила поклонников новым образом, в котором появилась на светском вечере, организованном российским изданием журнала L’Officiel.

На днях в столице прошла светская встреча, организованная российским издательством журнала L’Officiel в рамках театрального фестиваля «Золотая Маска». Торжественное мероприятие посетило множество представителей московского бомонда, имеющих непосредственное отношение к культурной жизни столицы.

Среди прочих гостей наибольшее внимание привлекала одетая в светлый брючный костюм талантливая актриса театра и кино Екатерина Гусева. Очаровательная красавица все реже радует поклонников публичными выходами в свет, поэтому каждое ее появление неизбежно привлекает внимание публики. Для званного обеда актриса выбрала светлый брючный костюм и подобранные в цвет элегантные туфли-лодочки на невысоком каблуке. Шикарные длинные волосы знаменитость оставила спадать на плечи легкими локонами, завершив образ массивными серьгами с причудливым узором.