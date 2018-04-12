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«Опять помолодела»: Екатерина Гусева покорила цветущим видом
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«Опять помолодела»: Екатерина Гусева покорила цветущим видом 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Известная российская актриса театра и кино, а также просто шикарная женщина Екатерина Гусева покорила поклонников новым образом, в котором появилась на светском вечере, организованном российским изданием журнала L’Officiel.
На днях в столице прошла светская встреча, организованная российским издательством журнала L’Officiel в рамках театрального фестиваля «Золотая Маска». Торжественное мероприятие посетило множество представителей московского бомонда, имеющих непосредственное отношение к культурной жизни столицы.
Среди прочих гостей наибольшее внимание привлекала одетая в светлый брючный костюм талантливая актриса театра и кино Екатерина Гусева. Очаровательная красавица все реже радует поклонников публичными выходами в свет, поэтому каждое ее появление неизбежно привлекает внимание публики. Для званного обеда актриса выбрала светлый брючный костюм и подобранные в цвет элегантные туфли-лодочки на невысоком каблуке. Шикарные длинные волосы знаменитость оставила спадать на плечи легкими локонами, завершив образ массивными серьгами с причудливым узором.
Поклонники актрисы остались в восторге не только от ее свежего и цветущего вида, но и от чувства стиля, которое она в очередной раз с блеском им продемонстрировала. «Какая же Катя красавица» «Она кажется опять помолодела!» «Шикарная женщина!» «Очень стильно! Достойно и по возрасту» «У Катюши новый цвет волос? Очень освежает ее» Кроме Екатерины, на мероприятии были замечены Ирина Апексимова, Мария Миронова, Екатерина Одинцова, Юлия Хлынина и Максим Матвеев, который появился на приеме в гордом одиночестве.
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