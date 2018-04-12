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Неизвестный выманил 25 тыс. руб. у актрисы цыганского театра «Ромэн» под предлогом продажи машины
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Неизвестный выманил 25 тыс. руб. у актрисы цыганского театра «Ромэн» под предлогом продажи машины 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Неизвестный выманил у актрисы столичного цыганского театра «Ромэн» 25 тыс. руб. под предлогом продажи иномарки, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 20 марта в полицию обратилась 69-летняя актриса театра «Ромэн», проживающая на Коровинском шоссе. «Артистка сообщила, что на сайте „Авто.ру“ увидела объявление о продаже автомобиля Mazda. Она связалась с продавцом, якобы проживающим в Тульской области, и в счет предоплаты перевела на его банковскую карту 25 тыс. руб. После этого продавец оборвал с женщиной все контакты и исчез», — сказал источник.
Полиция провела проверку и 11 апреля возбудила уголовное дело о мошенничестве. В МВД устанавливают личность преступника.
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