Интерактивный спектакль для детей «Теремок для цветов» пройдет в культурном центре «Вдохновение»

Начало 14 апреля в 12:00 в Малом зале культурного центра «Вдохновение».

Музыкальная сказка для детей от 2 до 8 лет «Теремок для цветов» расскажет о том, как цветы из волшебной страны — Ромашка, Колокольчик и Одуванчик — решили построить свой теремок, для защиты от коварных жучков и паучков. Музыкальный спектакль «Теремок для цветов» — одна из самых зрелищных и красивых постановок Театра марионеток с увлекательным сюжетом, сказочными костюмами, впечатляющими декорациями, красивыми куклами, весёлой и задорной игрой талантливых молодых актёров.

Спектакль ориентирован на зрителей в возрасте от 2 до 8 лет.