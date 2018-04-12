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Интерактивный спектакль для детей «Теремок для цветов» пройдет в культурном центре «Вдохновение»
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Интерактивный спектакль для детей «Теремок для цветов» пройдет в культурном центре «Вдохновение» 

Управа района Ясенево 2 часа назад
Фото: Управа района Ясенево
Начало 14 апреля в 12:00 в Малом зале культурного центра «Вдохновение».
Музыкальная сказка для детей от 2 до 8 лет «Теремок для цветов» расскажет о том, как цветы из волшебной страны — Ромашка, Колокольчик и Одуванчик — решили построить свой теремок, для защиты от коварных жучков и паучков. Музыкальный спектакль «Теремок для цветов» — одна из самых зрелищных и красивых постановок Театра марионеток с увлекательным сюжетом, сказочными костюмами, впечатляющими декорациями, красивыми куклами, весёлой и задорной игрой талантливых молодых актёров.
Спектакль ориентирован на зрителей в возрасте от 2 до 8 лет.
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