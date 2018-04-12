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Эдгард Запашный станет ведущим Международного циркового фестиваля
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Эдгард Запашный станет ведущим Международного циркового фестиваля 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Этой весной в Санкт-Петербурге пройдет международный цирковой фестиваль, ведущим которого станет Народный артист России Эдгард Запашный. Помимо россиян, в программе примут участие артисты из Бельгии, Германии, Португалии, США, Китая и других стран.
"Зрители смогут восхититься икарийскими играми, фокусами Кевина Джеймса, невероятными акробатическими трюками артистов из Китая и Кореи, а также посмеяться над клоунскими репризами Хуш-Ма-Хуша и трио «Без Носков». Ведущим фестиваля выступит народный артист России Эдгард Запашный", — сообщает пресс-служба компании «Росгосцирк».
Проведение конкурсной программы фестиваля назначено на 24 и 25 мая. После этого зрителей ожидает гала-представление, которое пройдет 26 мая, и заключительное гала-представление с награждением победителей — 27 мая.
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