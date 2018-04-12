Эдгард Запашный станет ведущим Международного циркового фестиваля

Этой весной в Санкт-Петербурге пройдет международный цирковой фестиваль, ведущим которого станет Народный артист России Эдгард Запашный . Помимо россиян, в программе примут участие артисты из Бельгии, Германии, Португалии, США, Китая и других стран.

"Зрители смогут восхититься икарийскими играми, фокусами Кевина Джеймса , невероятными акробатическими трюками артистов из Китая и Кореи, а также посмеяться над клоунскими репризами Хуш-Ма-Хуша и трио «Без Носков». Ведущим фестиваля выступит народный артист России Эдгард Запашный", — сообщает пресс-служба компании «Росгосцирк».

Проведение конкурсной программы фестиваля назначено на 24 и 25 мая. После этого зрителей ожидает гала-представление, которое пройдет 26 мая, и заключительное гала-представление с награждением победителей — 27 мая.