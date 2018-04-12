Виктория Пьер-Мари выступила на открытии фестиваля «Шелковый путь»

Накануне в Оренбурге состоялось торжественное открытие VII Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Шелковый путь». Участники приехали сразу с нескольких регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Ульяновска, а также из стран ближнего зарубежья — Азербайджана и Казахстана.

Главным членом жюри стала российская королева блюза Виктория Пьер-Мари

«В первый день мы смотрели конкурсные программы инклюзивного творчества. Для каждого из нас так важно жить, любить, творить и во всем поддерживать друг друга», — отметила певица.

Уже сегодня, во второй день фестиваля, проходят творческие конкурсы по хореографии, среди солистов и вокальных коллективов. Свое искусство покажут театры моды.

Фестиваль проходит в Оренбурге с 11 по 14 апреля. За эти дни участники выступают сразу в нескольких номинациях:

«Стиль и красота»;

«Юный модельер»;

«Театры моды»;

«Молодые дизайнеры одежды»;

«Театральные коллективы»;

«Солисты и вокальные коллективы»;

«Хореография»;

«Инклюзивное творчество»;

«Мисс и мистер «Шелковый путь».