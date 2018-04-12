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Виктория Пьер-Мари выступила на открытии фестиваля «Шелковый путь»
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Виктория Пьер-Мари выступила на открытии фестиваля «Шелковый путь» 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Накануне в Оренбурге состоялось торжественное открытие VII Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Шелковый путь». Участники приехали сразу с нескольких регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Ульяновска, а также из стран ближнего зарубежья — Азербайджана и Казахстана.
Главным членом жюри стала российская королева блюза Виктория Пьер-Мари.
«В первый день мы смотрели конкурсные программы инклюзивного творчества. Для каждого из нас так важно жить, любить, творить и во всем поддерживать друг друга», — отметила певица.
Уже сегодня, во второй день фестиваля, проходят творческие конкурсы по хореографии, среди солистов и вокальных коллективов. Свое искусство покажут театры моды.
Фестиваль проходит в Оренбурге с 11 по 14 апреля. За эти дни участники выступают сразу в нескольких номинациях:
«Стиль и красота»;
«Юный модельер»;
«Театры моды»;
«Молодые дизайнеры одежды»;
«Театральные коллективы»;
«Солисты и вокальные коллективы»;
«Хореография»;
«Инклюзивное творчество»;
«Мисс и мистер «Шелковый путь».
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