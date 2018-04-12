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Куклачев: Люблю дарить подарки в свой день рождения
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Куклачев: Люблю дарить подарки в свой день рождения 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
12 апреля отмечает день рождения Юрий Куклачев, советский и российский артист цирка, знаменитый клоун и создатель единственного в мире театра кошек. В эфире НСН народный артист РСФСР позвал всех на свое сегодняшнее представление.
«Сегодня я приглашаю всех детей на представление «Волшебный мир кошек», где буду дарить им подарки. Люблю дарить подарки в свой день рождения! Все дети сегодня получат особенную куклу с интересной историей. Ее производили в Белоруссии лет 40 назад. Мы нашли эту фабрику, и там теперь снова выпускать эту игрушку. Кроме подарков мы проведем сегодня экскурсию, посмотрите на наш хрустальный замок для кошек, все увидят, как у нас животные живут. Еще в нашем театре очень сильная большая экспозиция, в ней очень много сувениров — кошек, подаренных самыми знаменитыми людьми. Все, с кем я встречался, у кого был в гостях, все дарили мне подарки. И Брежнев, и Ширак, и Трюдо, и принц Монако, и Бельмондо, и Челентано — 12 тысяч кошек со всего мира» — добавил он.
В День кошек Куклачёв пофилософствовал о счастье в жизни Театр кошек Куклачева в Москве на Кутузовском проспекте — это единственное место в мире, в котором живут и работают 200 кошек разных пород. В театре животным разрешено делать всё, у них нет запретов или ограничений. Для кошек выступление — это игра, перед спектаклями проводятся экскурсии с участием пушистых артистов.
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