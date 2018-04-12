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Москва онлайн покажет спектакль неслышащих артистов в рамках «Золотой маски» в городе"
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Москва онлайн покажет спектакль неслышащих артистов в рамках «Золотой маски» в городе" 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
13 апреля неслышащие ученики Российской государственной специализированной академии искусств покажут спектакль-концерт «Handmade. Сделано руками».
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Золотая маска» в городе". Также в течение недели на улицах столицы можно будет увидеть постановки артистов шести столичных и шести региональных театров из Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, Череповца, Великого Новгорода и Нижнего Новгорода. Они покажут 24 инклюзивных спектакля, в которых вместе с профессиональными артистами выступят актеры с ограниченными возможностями здоровья.
13 апреля в 17:00 смотрите на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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