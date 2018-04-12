Москва онлайн покажет спектакль неслышащих артистов в рамках «Золотой маски» в городе"

13 апреля неслышащие ученики Российской государственной специализированной академии искусств покажут спектакль-концерт «Handmade. Сделано руками».

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Золотая маска» в городе". Также в течение недели на улицах столицы можно будет увидеть постановки артистов шести столичных и шести региональных театров из Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, Череповца, Великого Новгорода и Нижнего Новгорода. Они покажут 24 инклюзивных спектакля, в которых вместе с профессиональными артистами выступят актеры с ограниченными возможностями здоровья.

13 апреля в 17:00 смотрите на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.