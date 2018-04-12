ЦДРА провел фестиваль юных талантов

Конкурс, цель которого — популяризация детского и юношеского творчества в Вооруженных Силах и обществе, активизация творческого потенциала подрастающего поколения, как и в прошлые годы проводился в четырех возрастных категориях от 4 до 17 лет.

Центральный Дом Российской Армии имени М. В. Фрунзе провел традиционный фестиваль «Мир глазами детей», в котором приняли участие учащиеся образовательных учреждений Минобороны России и юные таланты из разных регионов страны.

Конкурсное состязание, цель которого — популяризация детского и юношеского творчества в Вооруженных Силах и обществе, активизация творческого потенциала подрастающего поколения, как и в прошлые годы проводился в четырех возрастных категориях от 4 до 17 лет.

Были предусмотрены следующие конкурсные номинации: изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество, оригинальный жанр (цирковые и спортивные программы), хореографическое искусство, вокал и инструментальная музыка.

Живой интерес к участию в фестивале проявили юные таланты из Москвы, Московской области, Воронежа, Липецка, Твери, Тверской области, Оренбурга, Самары, Челябинска, Республики Крым, Республики Южная Осетия, Смоленской области и других регионов.

Были предложены следующие темы выступлений конкурсантов. Это — «100-летие Красной Армии», «Через тернии к звездам», «День Победы», «Пасхальные традиции».

Первый этап фестиваля, который носил отборочный характер, проводился заочно по электронным заявкам в период до 15 марта. 7 апреля в Культурном центре Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил состоялся второй отборочный тур фестиваля. А финал фестиваля прошел 8 апреля в клубе Преображенского полка.

Ведущими гала-концерта фестиваля стали актриса Театра юного зрителя под руководством Ноны Гришаевой Алина Шемонаева и финалист детского Евровидения (национальный отбор), артист театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной Егор Ермолаев. Оба, к слову, являются участниками художественно-патриотического проекта ЦДРА «Ангелы мира».