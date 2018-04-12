Дагестанский государственный театр кукол начал гастроли в Брянске

БРЯНСК, 12 апреля. / ТАСС /. Дагестанский государственный театр кукол открыл гастроли в Брянске спектаклем для детей «Алладин и волшебная лампа». Как сообщили корреспондент ТАСС в Брянском театре для детей и юношества (брянском ТЮЗе), актеры дагестанского театра также покажут юным брянским зрителям спектакли «Лисенок Плут» и «Гуси-лебеди».

"Открытие гастролей Дагестанского государственного театра кукол из Махачкалы состоялось сегодня, 12 апреля, на сцене брянского ТЮЗа спектаклем «Алладин и волшебная лампа», — рассказал представитель театра Борис Антропьев.

Как подчеркнул Антропьев, гастроли в рамках проекта позволили кукольникам из Махачкалы приехать полным составом — в премьерном спектакле задействовали около десятка актеров. Также в Брянск привезли масштабные декорации. «Только одна фигура джина размеров около 3,5 метров», — отметил собеседник ТАСС.

Начавшиеся гастроли обменные — в четверг в Махачкале начались гастроли Брянского театра кукол. С 12 по 14 апреля на сцене Дагестанского государственного театра кукол артисты из Брянска покажут спектакли «Сказка о попе и о работнике его Балде», «По щучьему велению», «Трям! Здравствуйте».

Брянские театральные коллективы будут развивать сотрудничество с регионами Северного Кавказа. Такие планы появились после того, как в прошлом году в Грозном с успехом выступила труппа брянского ТЮЗа. Как ожидается, по итогам обменных гастролей двух кукольных театров будет принято решение о дальнейшем взаимодействии театральных коллективов Брянска и театров городов северокавказских регионов.